Bochum: Sie sehen aus wie harmlose Rentner – doch diese Senioren werden von der Polizei gejagt

Bochum. Sie sehen aus wie harmlose Senioren, doch sind Kriminelle, die von der Polizei gejagt werden!

Die Polizei suchte insgesamt sechs Tatverdächtige wegen zwei Bandendiebstahl, konnte drei Männer aus Bochum (26) und Essen (26, 37) ermitteln.

Doch drei weitere Personen werden weiter gesucht. Einer von ihnen soll am Montag, 10. Februar, in der Bankfiliale am Dr. Ruer-Platz in Bochum eine Kundin beim Geldabheben beobachtet haben und anschließend nach Erkenntnissen der Polizei versucht, die Frau in der Tiefgarage mithilfe eines Trickdiebstahls zu bestehlen. Der Versuch scheiterte. Dabei waren er und seine beiden identifizierten mutmaßlichen Mittäter von Überwachungskameras gefilmt worden.

Auch dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Bochum

Am selben Ort kam es bereits am 12. Dezember 2019 zu einem ähnlichen Vorfall. Hier hatten zwei Tatverdächtige einen Mann aus Sprockhövel (83) bestohlen. Auch in diesem Fall gingen die Verdächtigen nach dem gleichen Muster vor und wurden dabei von Überwachungskameras gefilmt.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet unter der Telefonnummer 0234/909 8105 um Hinweise, die es ermöglichen, Identität und oder Aufenthaltsort der Tatverdächtigen festzustellen. (ldi/ms)