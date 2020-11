Bochum: Schmächtiger Teenager klaut Bierfässer – er ist zu schnell für die Polizei

Bochum. Am Donnerstagnachmittag erwischten zwei Polizisten in Bochum einen Dieb auf frischer Tat. Jedoch konnte dieser fliehen. Jetzt sucht die Polizei nach dem jungen Mann.

+++ Bochum: Polizei findet kiloweise lebendige Krebse in Auto – dann hat sie eine geniale Idee +++

Bochum: Dieb wird auf frischer Tat ertappt

In Bochum-Riemke im Kortumpark an der Moritz-Fiege-Straße konnte ein Zeuge einen jungen Mann dabei beobachten, wie er mehrere Bierfässer aus der nahegelegenen Fiege-Brauerei entwendete und in eine Schubkarre hievte. Der Zeuge rief sofort die Polizei.

-----------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einowhnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

------------------------------

„Die eingesetzten Beamten ermittelten vor Ort, dass der Jugendliche offenbar wenig später in einem Getränkehandel an der Oskar-Hoffmann-Straße versucht hatte, das Pfand für die Fässer einzustreichen. Weil er diese Masche offenbar schon einmal probiert hatte, wiesen die Mitarbeiter ihn ab“, steht im Polizeibericht.

Wenig später trafen die Beamten ein weiteres Mal auf den Dieb, dieser ließ die Schubkarre mit seiner Beute stehen, so gelang es ihm zu fliehen.

Nach Sicherstellung des Diebesguts erhoben die Polizisten eine Strafanzeige gegen den jungen Mann.

Täterbeschreibung:

jugendlich

ca. 170-180 cm groß

schmächtig

er trug eine Trainingshose und eine blau-gelbe Trainingsjacke

-------------------------------

weitere Nachrichten aus dem Ruhrgebiet:

Ruhrgebiet: Im Pott liegt die unattraktivste Stadt Deutschlands – es ist nicht Gelsenkirchen!

Centro Oberhausen plant radikale Umstellung der Öffnungszeiten

Essen: Kunden wollen Pakete bei der Post abgeben – dann entdecken sie diesen Aushang in der Filiale

------------------------------

Wenn du Hinweise geben kannst, dann melde dich bitte bei der Polizei in Bochum unter 0234 / 909 8105. (neb)