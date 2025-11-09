Beben im Ruhr Park Bochum – Mode-Unternehmen insolvent

Wer in diesen Tagen durch den Ruhrpark schlendert, merkt schnell: Die Modebranche steht unter Druck. Auch bekannte Marken kämpfen darum, ihre Filialen zu halten.

Nun trifft es einen weiteren Einzelhändler, der vor allem junge Männer kleidet – DIESES Unternehmen geht jetzt insolvent, wie die „WAZ“ informierte.

Weitere Geschäftsschließung im Ruhr Park in Bochum

Nun steht es fest: Ein weiterer Mode-Einzelhändler gerät in finanzielle Turbulenzen! Die Theo Wormland GmbH hat am Dienstag, 4. November, beim Amtsgericht Osnabrück Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind insgesamt neun Standorte in acht deutschen Städten – darunter auch Bochum (Ruhrpark), Oberhausen (Centro) und Dortmund (Westenhellweg).

++ Auch spannend für dich: Neue Müll-Regel in Bochum – es betrifft alle Haushalte ++

Dabei macht das Unternehmen, das sich vor allem auf Mode für junge Männer spezialisiert hat, macht die anhaltende Kaufzurückhaltung für die Krise verantwortlich. „Herrenmode steht derzeit unter noch größerem wirtschaftlichem Druck als Damen- oder Kindermode“, heißt es laut „WAZ“ von Wormland.

Es gibt eine gute Nachricht!

Doch eine gute Nachricht gibt es zumindest: Alle Filialen bleiben nämlich vorerst geöffnet. Zudem kündigt der vorläufige Insolvenzverwalter Stephan Michels an, dass die Gehälter der Beschäftigten für drei Monate über einen Insolvenzgeldantrag bei der Agentur für Arbeit gesichert seien. Geschäftsführer Ralf Napiwotzki machte zudem deutlich, dass vor allem die hohen Mieten der Filialen eine große Belastung darstellen. „Nur wenn wir unsere Kosten decken können, lässt sich Wormland als Textileinzelhändler nachhaltig betreiben.“

Mehr News aus Bochum:

Welchen Fehler der Eigentümer einräumt und welche weiteren Geschäfte geschlossen haben, kannst du HIER bei der „WAZ“ nachlesen.