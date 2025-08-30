Milliarden-Unternehmen schließt in Bochum – 160 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Hiobsbotschaft für über 100 Mitarbeiter in Bochum! Im Stadtteil Riemke wird der deutsche Standort eines milliardenschweren Unternehmens aus den USA jetzt kurzerhand dicht gemacht.

Dabei soll es sich um die Firma Molex CVS GmbH handeln. Die gut 160 Mitarbeiter aus Bochum trifft diese Nachricht jetzt hart, denn sie stehen plötzlich vor dem Nichts, wie zunächst die „WAZ“ berichtete.

US-Konzern gibt Standort in Bochum auf

Im ehemaligen Nokia-Werk in Bochum war Molex 2008 eingezogen und hatte hier als deutsche Zweigstelle USB-Ports und Antennenverstärker für Autos produziert. Einige der Mitarbeiter seien damals sogar von Nokia übernommen worden. Viele der 160 Angestellten der US-Firma seien demnach schon älter und wären zum Teil sogar kurz vor der Rente.

Doch jetzt stehen diese auf einmal vor dem Nichts, wie sie vergangene Woche erfuhren. Die Kollegen hätten die üble Nachricht „geschockt hingenommen“, so Joachim Grautstück, Betriebsratvorsitzender der Molex CVS GmbH in Bochum-Riemke, gegenüber der „WAZ„. Seither arbeite das Team „wie in Trance“. Aber was steckt hinter dem plötzlichen Aus?

Das steckt hinter dem Aus

Genaue Gründe für die Schließung liegen den Mitarbeitern und dem Betriebsrat scheinbar noch nicht vor. Wie der Betriebsratsvorsitzende vermutet, sei man in Bochum „nicht effizient genug, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist einfach zu teuer“. Das Kuriose daran aber: Viele Arbeiten würden in der deutschen Zweigstelle bereits automatisiert ablaufen, genug zu tun gebe es ebenfalls.

Noch sei das letzte Wort laut Grautstück in dem Fall aber noch nicht für die Mitarbeiter gesprochen.