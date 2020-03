Bochum: Rewe-Markt schließt in der Stadt – Kunden geschockt „Muss ich erstmal verdauen“

Bochum. Viele Menschen in Bochum sind schockiert.

Denn am Freitag ist bekanntgeworden, dass ein Rewe-Markt in der Stadt schließen wird. Lange werden die Anwohner in Langendreer nicht mehr in dem Supermarkt einkaufen gehen können

Im Sommer soll Schluss sein mit Rewe Artmann in Bochum-Langendreer. Der Chef, Johannes Artmann, wird das Geschäft nach fast 30 Jahren aufgeben, weil er in Rente gehen will. Das meldet die WAZ.

-------------------------

Das ist Rewe:

Gründung 1927 in Köln

Gehört zu den führenden deutschen Lebensmittelhändlern mit über 10.700 Filialen in Deutschland

Zur Rewe Group gehören auch Unternehmen, wie Penny, Toom und DER Touristik Deutschland

Ende 2016 Übernahme von rund 60 Kaisers-Märkten

Umsatz der Rewe Group gut 61 Milliarden Euro im Jahr 2019

-------------------------

Für die Bewohner in Bochum-Langendreer ist die Schließung des Marktes ein großer Schock. Sie gehen bereits seit vielen Jahren dort einkaufen und haben sich längst an den Supermarkt gewöhnt. Martha Groß erklärt gegenüber der Zeitung: „Das muss ich erstmal verdauen.“ Sie gehe seit 34 Jahren dort einkaufen und sagt, dass alle alten Menschen aus der Umgebung dort einkaufen würden. Hinzukommt, dass der Rewe-Markt neben einem anderen Supermarkt der einzige im Ort ist.

Chef sieht gute Chancen für Mitarbeiter

Abgesehen von den Kunden dürften auch die 76 Mitarbeiter von Rewe Artmann schockiert über die Entscheidung ihres Chefs sein. Was stattdessen dort eröffnet werden soll und wie die Chancen einer Übernahme für die Mitarbeiter stehen, liest du im ausführlichen Artikel bei der WAZ. (nk)