Bochum verliert Institution – Gäste geschockt! „Oh nein!

Bittere Pille für Feinschmecker in Bochum. Ein echter Traditions-Laden im Stadtteil Langendreer schließt seine Pforten.

Der Sohn des Inhabers verrät DER WESTEN die Hintergründe – und wie es mit dem Ladenlokal weitergeht.

Bochum: Traditionslokal muss aufgeben

Helmut Kohl war Bundeskanzler, Bill Clinton wurde gerade zum US-Präsidenten vereidigt und Berti Vogts war mitten in seiner Amtszeit als Fußball-Bundestrainer. Vor 30 Jahren war die Welt noch eine andere. Damals eröffnete in Bochum das „Restaurant Plaka“ seine Türen in Bochum. Über drei Jahrzehnte baute sich das griechische Lokal an der Alten Bahnhofstraße 174 eine treue Stammkundschaft auf.

Doch die Gäste des Traditions-Restaurants müssen jetzt ganz stark sein. Denn am 29. Oktober ist Schluss, wie der Sohn des Inhabers Athanassios Babanis DER WESTEN bestätigte. „Aus gesundheitlichen Gründen“, wie er sagt, ohne weitere Details nennen zu wollen.

Gäste trauern um Bochumer Institution

In den Sozialen Medien trauern zahlreiche Gäste um ihren Lieblings-Griechen: „Oh nein, wie schade! Es war immer sehr lecker und schön bei euch! Ich wünsche euch alles Gute“, schreibt eine Stammkundin. Manch einer wirkt glatt verzweifelt: „Och neeeee, wo gehen wir denn jetzt immer nach unserem Urlaub beziehungsweise zu unseren Hochzeitstagen essen?“ Viele sind betrübt, weil die gastronomische Vielfalt in Langendreer weiter nachlässt: „Echt schade, außer Dönerbude bleibt nichts mehr in Bochum-Langendreer.“

Die meisten Kunden wünschen dem Plaka-Team alles Gute für die Zukunft: „Vielen Dank für die vielen Stunden bei euch, ihr werdet eine große Lücke hinterlassen, aber so soll es sein.“ Wer die Lücke schließt, ist noch nicht klar, wie der Sohn des Inhabers im Gespräch mit DER WESTEN verrät: „Es gibt noch keinen Nachfolger.“

Das Restaurant steht bei „Kleinanzeigen“ für 45.000 Euro (Verhandlungsbasis) zum Verkauf. Der Inhaber hofft, dass sich bis Ende Oktober noch ein Nachfolger findet. Andernfalls würde das Ladenlokal vorerst leer stehen.