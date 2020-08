Bochum: Radfahrerin (38) kollidiert mit Straßenbahn – Lebensgefahr!

In Bochum ist eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt wurden. (Symbolfoto)

Bochum. Schwerer Verkehrsunfall in Bochum-Wattenscheid! Am Mittwoch fuhr eine Frau auf ihrem Fahrrad gegen eine entgegenkommende Straßenbahn, wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Bochum: Frau fährt gegen Straßenbahn

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Bochumerstraße in Bochum-Wattenscheid. Die 38-Jährige war mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie offenbar die Kontrolle über ihr Rad verlor.

In Höhe der Haltestelle Centrumplatz stieß die Bochumerin gegen den hinteren Teil einer entgegen kommenden Straßenbahn.

In der Folge stürzte die Radlerin auf die Fahrbahn und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Bochum: Grund für den Unfall ist unklar

Die Frau wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallort war die Straße etwa eine Stunde lang gesperrt.

Warum die Radlerin in Bochum die Kontrolle über ihr Rad verlor, ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.