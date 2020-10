Bochum: Radfahrer gerät in Streit mit Seniorin – was er dann macht, ist einfach nur dreist

Bochum. Dreiste Aktion eine Radfahrers in Bochum!

Bereits am vergangenen Donnerstag geriet der Mann gegen 20 Uhr in einen Streit mit einer E-Rollstuhlfahrerin (63) an der Wielandstraße in Bochum.

Bochum: Radfahrer streitet sich mit Seniorin im E-Rollstuhl

Die 63-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem E-Rollstuhl auf dem Geh-/Radweg der Wielandstraße in Richtung Freiligrathstraße. Hier kam ihr der noch unbekannter Radfahrer entgegen und hielt vor ihr an. Zwischen den Beiden kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung bezüglich Gehwegnutzung. Im Zuge dieses Streites sollen auch Beleidigungen geäußert worden sein.

Schließlich zog der Radfahrer den Schlüssel vom E-Rollstuhl der Frau ab und warf diesen einfach in den Grünbereich. Anschließend fuhr er davon. Ein anwesender Zeuge hatte die Auseinandersetzung verfolgt und half bei der Suche nach dem Schlüssel.

Der flüchtige Radfahrer wurde als circa 190 cm groß und mit „stattlicher“ Figur beschrieben. Er hatte kurze, helle und leicht nach oben stehende Haare. Drüber hinaus trug er eine mehrfarbige Jacke. Das normale Herrenrad hatte eine Satteltasche.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0234/909-8105 entgegen. (at)