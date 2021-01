Bochum: Ehepaar zieht in den Norden – beim Packen passiert ein folgenschwerer Fehler

Bochum. Die Post hat einen Paketempfänger aus Bochum vor ein Rätsel gestellt. Er hat ein Paket erhalten, das er nie bestellt hatte – und auch nie hätten erhalten sollen.

Der Empfänger öffnet die Sendung dennoch, doch ihr Inhalt verwirrt. Über diesen kuriosen Fall aus Bochum berichtet die „WAZ“.

Bochum: Ehepaar erhält seltsames Paket und steht vor einem Rätsel

In dem Päckchen, beschriftet mit einer unbekannten Adresse aus Mecklenburg-Vorpommern, entdeckte der Empfänger in Bochum jede Menge altmodischer Telefone und ein Netzteil, das zu keinem von ihnen passen will.

Das Ehepaar aus Bochum erhielt eine Kiste voller alter Telefone. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Niehoff

Eine seltsame Überraschung. Hat da etwa jemand einen dummen Streich gespielt?

So war das ganz und gar nicht, berichtet die „WAZ“ – das Paket wurde schlichtweg dem falschen Empfänger zugestellt. Über kuriose Umwege!

Bochum: Daher kamen die Telefone wirklich

Doch zunächst landete das Paket rund 500 Kilometer weiter Richtung Nordosten. Denn dort an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern wurden die genannten Telefone und das Netzteil bereits sehnsüchtig erwartet.

Ein Ehepaar (80 und 90 Jahre alt) aus Oranienburg war an der See in eine Einrichtung für betreutes Wohnen gezogen. Bei ihrem Umzug hatten sie ihr Haupttelefon leider versehentlich in der alten Heimat zurückgelassen.

Für die zwei ein kleines Drama: Alle wichtigen Telefonnummern von Freunden und Verwandten auf eben diesem Gerät eingespeichert, viele von ihnen wären ohne das Telefon unwiederbringlich verloren.

Also hat eine Bekannte dem Paar ein Paket mit allen noch in der alten Wohnung auffindbaren Telefonen geschickt. Eine nette Geste, doch es gab ein Problem: Sie hatte die falsche Hausnummer auf der Sendung notiert.

Weil Name und Anschrift nicht zusammenpassten, ging das Paket nach dem missglückten Zustellversuch zurück zum Absender – und landete über kuriose Umwege schließlich in Bochum.