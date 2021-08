Bochum: Mann betritt nachts Polizeiwache – mit dieser Frage hätten die Beamten sicher nicht gerechnet

Mitten in der Nacht betrat ein junger Mann die Polizeiwache in Bochum – und hatte eine ungewöhnliche Frage an die Beamten. (Symbolbild)

Unerwarteter Vorfall auf der Bundespolizeiwache in Bochum!

Mitten in der Nacht betrat ein junger Mann die Wache in Bochum – und hatte eine ungewöhnliche Frage an die Beamten.

Bochum: Unerwarteter Besuch auf Polizeiwache

Es war gegen 0.15 Uhr, als der 23-jährige Mann bei der Bundespolizei klingelte. Anschließend fragte er die Polizisten: „Werde ich gesucht?“

---------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

---------------

Die verdutzten Beamten untersuchten daraufhin die Aufenthaltserlaubnis des syrischen Staatsangehörigen – und wurden tatsächlich fündig!

Bochum: Mann lässt fällige DNA-Probe nachholen

Im Dezember 2020 hatte das Amtsgericht Trier eine DNA-Probe des 23-Jährigen angeordnet. Der junge Mann war im September 2020 wegen drei Fällen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zu einer zweijährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Doch offenbar war diese Probe nie entnommen worden. Ein Fehler, der nun behoben wurde – der 23-Jährige ließ die Entnahme freiwillig von der Staatsanwaltschaft durchführen. Anschließend durfte er wieder nach Hause gehen.

Mit seinem Verhalten hatte der junge Mann den betroffenen Behörden in Bochum zwar zweifellos einiges an Arbeit erspart – ungewöhnlich ist der Vorfall aber dennoch. (at)