Bochum: Polizei findet kiloweise lebendige Krebse in Auto – dann hat sie eine geniale Idee

Bochum. Zwei Polizisten machten eine erstaunliche Entdeckung während einer Fahrzeugkontrolle in Bochum.

Das Auto der beiden Männer wurde am Donnerstagnachmittag bei einer Kontrolle im Gewerbegebiet in Bochum-Westenfeld herausgezogen, weil es verdächtig wirkte. Im Innenraum des Wagens befand sich eine große Anzahl von Meerestieren jeglicher Arten.

Bochum: Polizisten machen skurrilen Fund

Der Transporter der beiden Männer war mit Kisten voller, teilweise lebendigen, Meerestieren beladen.

Darunter befanden sich mehrere Kilo lebendiger Wollhand-Krabben und Fluss-Krebse, außerdem Kisten mit Froschschenkeln, Austern, Garnelen, Plattfischen und mehr. Die Polizei in Bochum berichtet, dass die Tiere zum Weiterverkauf transportiert wurden. Zu dem skurrilen Fund wurden Experten des Ordnungsamtes zugezogen.

In dem Transporter der beiden Männer befanden sich unter anderem mehrere Kilo Fluss-Krebse. Foto: Polizei Bochum

Diese stellten fest, dass die Ware nicht mehr zum Verzehr geeignet sei. Grund dafür sei die Unterbrechung der Kühlungskette im Transporter. Allerdings handelte die Polizei sofort, denn ihnen kam eine geniale Idee.

Die noch lebenden Fluss-Krebse wurden an den Tierpark in Bochum übergeben und in artgerechte Gehege umgesiedelt. Über die restliche Ware freuen sich nun die Zoobewohner in Bochum, denn sie werden als Tierfutter weitergegeben. Um die weitere Bearbeitung des Falles kümmert sich das zuständige Ordnungsamt. (neb)