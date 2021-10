Bochum: Mann sieht Parkplatz-Schild und versteht nur Bahnhof – „Langsam reicht es“

Bochum: Ein Mann kann nicht fassen, was er auf diesem Schild liest.

Bochum und anderen Großstädten kann es schon Mal schwierig werden, einen Parkplatz zu finden. Doch hier wird es Autofahrern nicht gerade leicht gemacht.

Ein Mann kann es nicht glauben. Er sucht nach einem Parkplatz in Bochum und denkt, er hätte Erfolg. Doch seine Suche war noch längst nicht zu Ende.

Bochum: Mann erbost wegen DIESEM Parkplatz-Schild

Parkplatz-Ärger bei einem Bochumer! Der Grund: Er darf hier sein Auto nicht abstellen – denn hier sind nur E-Autos erlaubt! Was der Mann jedoch nicht versteht, ist, dass weit und breit keine Ladesäule in Sicht ist. „Mit welcher Begründung gibt es jetzt Parkplätze für E-Autos an Orten ohne Ladesäule? Sind die jetzt gleichzusetzen mit Behinderten?“, regt er sich auf Facebook auf.

Bochum: Ein Mann auf Facebook versteht die Sinnhaftigkeit DIESES Schildes nicht. Foto: privat

Viele andere Autofahrer verstehen seinen Frust und können auch nur mit dem Kopf schütteln.

Autofahrer fassungslos „Also fair ist das nicht gerade!“

Um den Klimawandel aufzuhalten setzen sowohl die Politik als auch Autohersteller immer mehr auf E-autos. Die Energiegeladenen Fahrzeuge machen den Verbrennerautos zunehmend Konkurrenz beim Kampf um einen Parkplatz.

Viele Facebook-User haben dafür wenig Verständnis. „Also fair ist das nicht gerade“, so oder so ähnlich lautete oftmals der Tenor in der Kommentarleiste.

„Ich würde auch E-Auto fahren. Ich kann mir aber keins leisten“, schreibt eine Frau und ein anderer ergänzt: „Es ist vor allem sehr teuer dort einfach zu parken. Aber mal im Ernst, wir haben genügend Parkplätze, gerade in Linden, ich finde es ebenso unfair das E-Autos extra Parkplätze bekommen.“

Wer hier mit seinem Verbrennerauto parkt, könnte bald tief in die Tasche greifen müssen. Foto: IMAGO / Jürgen Schwarz

Und es wird noch teurer. Am 8. Oktober wurde ein neuer Bußgeldkatalog vorgelegt, der besagt, dass unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Carsharing-Fahrzeuge hat eine Geldbuße von 55 Euro zur Folge hat.

Erwartet werden die neuen Regelungen noch in diesem Herbst. (cg)

