Bochum: Mutter vergewaltigt gemeinsam mit Partner ihre Tochter – DAS soll ihr Motiv gewesen sein

Bochum. Vor Gericht in Bochum musste sich eine Frau verantworten, die die Bezeichnung „Mutter“ kaum verdient zu haben scheint.

Denn der Frau aus Anröchte (53) wird etwas Unvorstellbares vorgeworfen und sie hat die Tat vor Gericht in Bochum bereits zugegeben.

Bochum: Mutter hat Tochter einem Vergewaltiger überlassen und auch noch mitgemacht

Sie betäubte ihre eigene Tochter (18), überließ sie einem Vergewaltiger und verging sich dann noch selbst an der hilflosen Jugendlichen.

Der Mann hat vor der Strafkammer Bochum ausgesagt und das Motiv der Frau aus Anröchte für die furchtbaren Taten an ihrer Tochter offengelegt.

Bereits 2014 haben die Mutter und der Mann aus Datteln sich auf perfide Weise an der damals 18-jährigen Tochter der Frau vergangen. Zu diesem Zweck hätten beide das Mädchen damals in die Wohnung des ehemaligen Briefzustellers gelockt.

Dort habe die Mutter ihr dann Schlaftabletten in den Kaffee gemischt. Als ihre Tochter dann bewusstlos wurde, habe die Frau sie ins Schlafzimmer des Vergewaltigers gebracht und sie ausgezogen. Anschließend vergingen sich beide an dem Mädchen.

Bochum: Eine Frau soll ihre Tochter betäubt und einem Serien-Vergewaltiger überlassen haben. Jetzt steht sie vor Gericht. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau/dpa

Bochum: Mutter missbrauchte Tochter auch selbst

Tage später hätten die beiden die Tat noch einmal auf die gleiche Weise an ihrem Opfer wiederholt. Bei einem dritten Treffen hätte der Mann, der wegen elf Vergewaltigungen bereits verurteilt worden ist, jedoch Einwände gehabt und die Beziehung beendet.

„Sie sagte, ihre Tochter habe ihrem Ex einen Missbrauch unterstellt. Da war mir klar, dass das alles eine Rache-Aktion war und sie eigentlich nicht selbst Sex mit ihr wollte“, erzählte der Mann laut „Bild“ vor Gericht.

Bochum: Serien-Vergewaltiger beendet den Missbrauch

Ans Licht ist die ganze Sache nur gekommen, weil die Polizei im Zuge anderer Ermittlungen bei dem Serien-Vergewaltiger Videos seiner Taten gefunden hätte und daraufhin versucht habe, die Opfer ausfindig zu machen.

Wie sich dabei herausstellte, lebte die junge Frau noch immer mit ihrer Mutter in einer Wohnung und unterstützte die Hartz-4-Empfängerin sogar finanziell.

Bochum: Frau erwartet lange Haftstrafe

Vor Gericht hat die Mutter ihre Tat bereits im Wesentlichen eingeräumt. Wegen Körperverletzung und schwerer sexueller Nötigung erwartet sie jetzt eine mehrjährige Haftstrafe.

Der Mann aus Datteln wurde allein für die Vergewaltigung der damals 18-Jährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Insgesamt hat er eine Strafe von elfeinhalb Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung für seine Taten bekommen.

Wie es dem Opfer aktuell geht und ob sich die junge Frau in Thearpie gegeben hat, ist nicht bekannt.

