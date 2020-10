Am Sonntagmorgen kam es in Bochum zu einem tragischen Unglück.

Bochum: Drama an U-Bahn-Station – Fahrgast tot

Am Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem tragischen Unfall. Ein Fahrgast ist an der Haltestelle Riemke Markt tödlich verunglückt.

Bochum: Person verunglückt an U-Bahn-Haltestelle

Derzeit ist noch unklar, wie es zu diesem Unglück kommen konnte, erklärt eine Pressesprecherin der Polizei Bochum am Mittag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

-----------

Weitere News aus Bochum:

Hund in Bochum: Welpe steckt in Heizung fest! Als die Feuerwehr anrückt, eskaliert es

Bochum: Mann schubst Jungen gegen einfahrende Straßenbahn – dann passiert Überraschendes

A40 in Bochum: Autofahrer sieht exotisches Tier auf der Autobahn – und ruft sofort die Polizei

-------------

Die Haltestelle Riemke Markt der Linie U35 wird derzeit nicht angefahren. Es kann in beiden Fahrtrichtungen zu Verspätungen kommen.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (mia)