Bochum: Nachfolger für leeres Traditionslokal in der Innenstadt steht fest – er ist kein Unbekannter

Fast 100 Jahre war der Kult-Imbiss in der Bochumer Innenstadt. Doch inzwischen hat die Restaurantkette „Nordsee“ ihre Filiale an der Kortumstraße in Bochum geschlossen. In den Räumlichkeiten finden bereits Umbauarbeiten statt.

Denn der Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Anstatt Fischbrötchen und Backfisch gibt es dort bald andere bekannte Leckereien zu verspeisen.

Bochum: DAS ist der Nachfolger von „Nordsee“

Schon im März 2023 soll es an der Kortumstraße 55 statt Fisch Pommes geben, wie die „WAZ“ berichtet. Die niederländische Kette Bram’s ist der neue Mieter des Ladenlokals, indem „Nordsee“ zuvor 90 Jahre lange hauste. „Unsere Kartoffeln stammen aus der Hoeksche Waard, von einheimischen Bauern, die sie mit der gleichen Hingabe behandeln wie wit. Wir wollen sicher sein, dass wir immer nur die allerbeste Qualität anbieten“, heißt es auf der Homepage.

Bochum: Umbau von „Nordsee“-Lokal bereits gestartet. Hier gibt es bald Pommes. Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services

„Bram’s“ ist im Ruhrgebiet kein Unbekannter. Denn der Fritten-Anbieter hat bereits zwei Filialen in Essen. Bereits seit längerem sei das Unternehmen auf der Suche nach einem Standort in Bochum gewesen – nun sind sie offenbar fündig geworden. Keine schlechte Wahl, schließlich sind die Ruhrpottler bekennende Fans von Currywurst und Pommes. Allerdings hat der neue Frittenladen in der Bochumer City große Konkurrenz. Dönninghaus sowie das Wursthaus haben sich im Ruhrgebiet bereits einen Namen gemacht.

Noch mehr Meldungen:

Konkurrenz bekommt nach Angaben von „WAZ“ auch die Parfümeriebranche. Immobilienvermittler Stephan Lahme verriet, dass die Parfümeriekette David Walker in den nächsten Wochen ebenfalls eröffne. Und zwar direkt gegenüber von der Stadtparfümerie Pieper. Nur wenige hundert Meter weiter werden die Passanten von edlen Düften zu Douglas gelockt. Sowieso bewege sich im Handel in Bochum aktuell viel: Auf Leerstände folgen Neueröffnungen. Weitere Einzelheiten dazu, liest du bei der „WAZ“.