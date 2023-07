Schrecklicher Unfall am Donnerstag (13. Juli) in Bochum! Gegen kurz vor 9 Uhr befuhr eine Frau (64) die Hattinger Straße in Bochum in Richtung Innenstadt.

Sie kam von der Fahrbahn ab, kollidierte rund 50 Meter weiter mit einer Straßenlaterne. Vor Ort befanden sich zufälligerweise Rettungssanitäter.

Bochum: Unfall-Drama! Frau stirbt

Sie leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bis die Frau aus Bochum mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dann die traurige Nachricht: Die Bochumerin hat den Kampf gegen den Tod verloren, starb im Krankenhaus.

Dass sie von der Fahrbahn abgekommen ist, könnte in einem medizinischen Notfall begründet sein.

Die sonst vielbefahrene Hattinger Straße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Jetzt ermittelt die Polizei.