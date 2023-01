Bochum: Gruppe soll Mädchen auf Party vergewaltigt haben – Detail aus Anklage lässt erschaudern

Drei junge Männer, die gerade mal die Volljährigkeit erreicht haben. Und doch müssen sie sich wegen widerlicher Tatvorwürfe ab Freitag (6. Januar) vor dem Landgericht Bochum als Angeklagte verantworten. Jeremy S. (18), Deniz K. (18) und Robin J. (19) stehen wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

Das Trio soll in der Nacht vom 9. auf den 10. April 2021 auf einer Gartenparty in Dortmund eine damals Minderjährige ausgezogen und an den Brüsten sowie im Genitalbereich angefasst haben. Danach sollen die Jugendlichen einzeln das Mädchen vergewaltigt haben. Ein Detail aus der Anklageschrift lässt erschaudern und ist besonders perfide: Das Mädchen war betrunken und völlig wehrlos!

Bochum: Trio soll Minderjährige vergewaltigt haben

Das ist nicht das einzige Verbrechen, was die Angeklagten auf dem Kerbholz haben sollen. Am 13. März 2021 soll Jeremy S. zudem nach Absprache mit Robin J. gemeinsam mit einem weiteren Mittäter auf einer Party in Bochum einen anderen Gast angegriffen und mit dem Kopf nach unten gezogen haben. Anschließend soll Jeremy S. mindestens dreimal mit dem Knie gegen den Kopf des Opfers gestoßen haben, der einen Nasenbruch erlitt.

Noch am selben Abend soll Jeremy S. zudem einen Streit mit einem Mädchen gehabt, sie fest am Arm gepackt, zu Boden gezogen und mehrmals mit den Fäusten auf sie eingeschlagen haben. Zudem soll er versucht haben, dem Mädchen in Bauch und Rücken zu treten, was laut Anklageschrift nicht gelungen sei.

Angeklagter ein Gewaltverbrecher?

Laut Staatsanwaltschaft scheint Jeremy S. zudem versucht haben, im März 2021 in ein Geschäftsgebäude in Dortmund einzubrechen, um dort wertvolle Gegenstände zu stehlen.

Er soll außerdem in Dortmund die Außenspiegel von zwei geparkten Autos abgetreten und einen Schnellrestaurant-Mitarbeiter geschlagen haben. Ob die Angeklagten ihre Taten gestehen werden, steht noch nicht fest.