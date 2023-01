Bochum: Beliebter Laden in der Innenstadt macht für immer dicht

Seit über 15 Jahren gehört das Geschäft von Sebastian Jachert zur Innenstadt von Bochum. Doch das soll sich schon bald ändern. Im Schaufenster weist ein Schild bereits auf den Räumungsverkauf des Ladens. Deko-Artikel bekommen Anwohner in naher Zukunft hier somit nicht mehr.

Das Geschäft „Deco – Geschenke und Wohnaccessoires“ hat den Kunden sein bitteres Aus verkündet. Ab dem 25. Februar 2023 soll Schluss sein, wie auf einem Plakat im Schaufenster steht. Die „WAZ“ hat mit dem Inhaber Sebastian Jachert über die Gründe für die Schließung gesprochen.

Bochum: Bitteres Aus für Deko-Laden

„,Deco’ hat sich in den letzten Jahren nicht dahingehend entwickelt, dass wir noch Zukunftspotenzial sehen“, so die bittere Bilanz. Das hänge auch mit dem Standort des Deko-Ladens in der Kortumstraße 25 mitten in der Bochumer Innenstadt zusammen. „Die Umsätze haben sich rückläufig entwickelt, auch schon vor der Pandemie.“ Corona hätte dem Laden letztlich den Todesstoß gegeben.

Gegenüber der „WAZ“ verriet der Inhaber, dass die Mitarbeiter nicht um ihren Job bangen müssten. Er habe ihnen ein Angebot gemacht, dass sie an einem der anderen zwei Standorte arbeiten könnten. Neben dem Bochumer Geschäft betreibe Jachert zusammen mit seiner Muttergesellschaft Concord noch zwei weitere Deko-Geschäfte in Mülheim und Wuppertal.

Nun liege die Entscheidung bei den Angestellten, ob sie den Standort wechseln oder sich was Neues suchen. Kunden haben nun noch die Chance, die letzten Artikel zu kaufen. Dafür wirbt Sebastian Jachert mit einer Rabattaktion. Mehr dazu erfährst du bei der „WAZ„.