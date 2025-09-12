Nach Amok-Drohung gegen Schule in Bochum – Jugendlicher muss in Haft

Jetzt ist es amtlich: Der ehemalige Schüler, der dem Lessing-Gymnasium in Bochum mit einem Amoklauf drohte, muss ins Gefängnis.

Das hat das Landgericht Bochum am Freitag (12. September) entschieden. Während des Prozesses verurteilte das Gericht den Jugendlichen gleich wegen weiterer Straftaten.

Bochum: Nach Amok-Drohung muss Jugendlicher in Haft

Vielen von uns dürfte der Vorfall aus Bochum noch gut in Erinnerung geblieben sein. Am 7. Oktober 2024 drohte ein ehemaliger Schüler an, vor allem Lehrerinnen am Lessing-Gymnasium abstechen zu wollen. Wie die „WAZ“ berichtet, schickte der Jugendliche damals ein Foto mit einem 30 Zentimeter langen Messer an seine Mitschüler.

+++ Hund in NRW ständig auf Balkon ausgesperrt – bis es endlich passiert +++

Außerdem hat der Teenager laut dem Bericht der „WAZ“ auch gegenüber seiner Ex-Freundin mehrfach Morddrohungen ausgesprochen und tauchte mit einer Waffe vor ihrer Schule auf. Bis zum Prozess saß der Jugendliche in Untersuchungshaft. Jetzt hat das Landgericht Bochum sein Urteil gefällt.

Gericht stellt mehrere Delikte fest

Am Freitag (12. September) sprach das Gericht den Teenager schuldig. Und das gleich wegen mehrerer Delikte. Wie die „WAZ“ schreibt, hat sich der Jugendliche wegen Beihilfe zur räuberischen Erpressung, weitere Bedrohungen und die Störung des öffentlichen Friedens durch das Androhen von Straftaten schuldig gemacht.

Mehr News:

Dafür wandert der Teenie für zwei Jahre und fünf Monate hinter Gitter in einer Jugendvollzugsanstalt. Laut Angaben des Landgerichts Bochum zeigte er sich „teilweise geständig“. Sein Verteidiger hält das Urteil für nicht nachvollziehbar. Laut ihm brauche der Jugendliche Erziehungsmittel, wie etwa ein Impulstraining. Und das würde er in der JVA nicht bekommen.

Noch kann gegen das Urteil des Landgerichts Revision eingelegt werden. Mehr Infos über den Fall an der Bochumer Schule findest du bei der „WAZ„.