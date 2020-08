Bochum: Neues Geschäft eröffnet im Ruhrpark – du bekommst dort sogar ein Geschenk

Ein neues Geschäft hat im Ruhrpark in Bochum eröffnet.

Bochum. Im Ruhrpark in Bochum gibt es ein neues Geschäft, das für drei Monate als Pop-Up-Store dort eröffnet wird.

Und dieser Laden gehört im Moment zu den wichtigsten, die Besucher aufsuchen können im Ruhrpark in Bochum.

Neuer Laden im Ruhrpark in Bochum

Denn was dort „verkauft“ wird, rettet Leben! Der Pop-Up-Store in dem Einkaufszentrum ist nichts geringeres als eine Filiale des Deutschen Roten Kreuzes.

Und damit nicht genug. Es handelt sich um einen Blutspendedienst des DRK.

Blutspendedienst des DRK im Ruhrpark in Bochum

Der Ruhrpark Bochum schreibt dazu folgendes: „Blutspenden werden derzeit dringend benötigt! In der neuen, temporären Zweigstelle des DRK könnt ihr euren Beitrag leisten – damit alle Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten versorgt sind.“ Als Anreiz, neben dem Aspekt möglicherweise durch eine Blutspende Leben zu retten, gibt es einen Imbissgutschein und auch noch ein kleines Geschenk.

Das ist das Deutsche Rote Kreuz

gegründet 1921 in Bamberg

3 Millionen Mitglieder

Bewegung Rotes Kreuz ist größte humanitäre Organisation der Welt

DRK weltweit in Krisengebieten unterwegs

Trinkwasserversorgung, Katastrophenhilfe und Kampf gegen Epidemien sind unter anderem internationale Aufgaben

Und anscheinend kommt der Blutspendedienst auch gut an bei den Shopping-Begeisterten. Denn wie eine Kundin bei Facebook schreibt, hat sich am Mittwochmittag bereits eine Schlange vor dem Laden gebildet, so viele Menschen wollten Blut spenden.

Wer Blut spenden möchte, kann sich einen Termin machen

Der Store befindet sich neben PicturePeople Baby und gegenüber von der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale.

Du möchtest dort Blut spenden? Dann mach dir am besten online einen Termin auf der Seite https://www.blutspendedienst-west.de/. Und anschließend kannst du noch ein bisschen shoppen gehen. (fb)