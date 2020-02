Bochum: Neues Café verkauft Schokolade – mit einem Unterschied zu allen anderen Händlern

Das Schokoladenwerk Ruth in Bochum hat ein neues Café mit Geschäft eröffnet. Der Clou daran: Neben tollen Schoko-Produkten kannst du dir deine persönliche Lieblings-Schoki zusammenstellen!

Schokoladenwerk Ruth in Bochum

Bochum. Das Schokoladenwerk Ruth gibt es schon seit 1968 in Bochum. Neu ist jetzt das Café mit angeschlossenem Shop, das Max Ruth, Enkel des einstigen Gründers, vor kurzem am Fabrikgelände in Bochum-Wattenscheid eröffnet hat.

Dort kannst du dich nicht nur mit exklusiven Schokoladentafeln, feinen Pralinen oder heißer Schokolade verwöhnen oder bei Frühstück und Kuchen klönen – sondern direkt vor Ort die Schokolade deiner Träume kreieren!

Bochum: Beim Schokoladenwerk Ruth kannst du jetzt auch vor Ort heiße Schokolade trinken

„Eine gute Schokolade besteht aus drei Zutaten: Kakaobutter, Kakaomasse und Zucker“, erklärt Ruth. Genau die verarbeiten die Konditoren, denen du durch eine Glaswand vom Café aus bei der Arbeit zuschauen kannst.

Am Counter rechts im Bild kannst du dir deine eigene Schokolade zusammenstellen. Foto: Vanessa Hellwig

Wem diese drei Zutaten nicht ausreichen, der kann die Schokolade seiner Träume im Schokoladenwerk einfach selbst kreieren. Und das geht so: Du wählst zwischen der hauseigenen Milch-, Zartbitter- oder weißer Schokolade als Basis und entscheidest dich dann noch für drei Toppings.

Gar nicht so einfach bei der großen Auswahl aus Popcorn, Marshmallows, Nüssen, Kokosraspeln und vielen weiteren!

Hast du dich entschieden, verarbeitet ein Konditor die gewünschten Zutaten vor deinen Augen, kühlt die Mischung im Froster und 15 Minuten später hältst du deine persönliche Tafel in den Händen.

Bochum: Die selbsterstellte Tafel mit Salzkaramel, Karamelstückchen und karamelisierten Nüssen. Foto: Vanessa Hellwig

5,50 Euro kostet das „kleine Erlebnis“, wie Ruth es nennt. Der Fantasie sind bei der Traumschokolade keine Grenzen gesetzt. „Kinder lieben Zuckerstreusel und Gummibärchen. Bei den Erwachsenen laufen Nüsse oder Salzkaramel gut“, sagt der Experte.

Frühstück für Schokoladenliebhaber

Neben Schokolade gibt es bei Ruth im Shop auch Wein und Kaffee, im Café auch ein Frühstücksangebot und herzhafte Snacks. Die beinhalten „immer eine Schokoladennote“, erklärt er – aber die müsse nicht unbedingt süß sein. Wie zum Beispiel bei den Bagels, die mit einem herzhaften Dressing mit Kakao-Anteilen bestrichen werden.

Bochum: Im Schokoladenwerk Ruth gibt es eine große Auswahl handgemachter Schokoladen. Foto: Vanessa Hellwig

Wem es nicht reicht, die schokoladigen Köstlichkeiten im Café zu probieren, sollte sich ein paar Wochenenden im Sommer freihalten. Für diese Zeit kündigt Ruth vor Ort Schoko-Tastings in Kombination mit Wein, Kaffee oder Whiskey an. Ebenso soll es Kurse geben, in denen Naschkatzen lernen, eigene Pralinen herzustellen.

Diese Schokolade isst der Schoko-Experte am liebsten

Doch welche Schokolade schmeckt eigentlich dem Experten am besten? „Die Ruby“, verrät er. Eine besondere Sorte, die aus rosafarbenen Kakaobohnen hergestellt wird. Die wachsen ganz zufällig hin und wieder zwischen den normalen Kakaopflanzen.

Bochum: Das Schokoladenwerk Ruth bietet eine bunte Auswahl an Pralinen. Foto: Vanessa Hellwig

„Ein experimentierfreudiger Schokoliebhaber entwickelte in jahrelanger Arbeit ein schonendes Verfahren zur Trocknung und Röstung der Bohnen, um ihr besonderes Fruchtaroma und die rosa Farbpigmente zu erhalten“, erklärt der Experte.

Das Ergebnis: rosafarbene Schokolade mit beerigem Geschmack, ganz ohne künstliche Zusätze.

Na, neugierig geworden? Die „Ruby“, die besonderen Pralinen und alle anderen Schoko-Produkte kannst du Schokoladenwerk Ruth in der Burgstraße 1a in Bochum-Wattenscheid genießen. Das Café öffnet dienstags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr. (vh)