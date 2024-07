Bochum: Anwohner sprechen vor Neueröffnung Klartext! „Gebe ein halbes Jahr“

Seit die Inflation zugeschlagen hat, legen deutlich mehr Kunden im Handel Wert auf günstigere Produkte – ob im Lebensmittel- oder Non-Food-Bereich. Wenn dann ein neuer Discounter in der Stadt aufmacht, gibt’s für Kunden meist kein Halten mehr.

So jetzt auch mal wieder in Bochum. Eine Neueröffnung im Uni-Center sorgte kürzlich für großen Aufruhr. Dabei gerieten aber nicht alle Anwohner in Jubel. Denn so mancher Bochumer malte schon vor der Eröffnung schwarz, wie die „WAZ“ berichtet.

Bochum: Schon vor der Neueröffnung wissen Anwohner Bescheid

Dabei handelt es sich um die Discounter-Kette „Action“. Im Ruhrgebiet zählt der Konzern, der vor allem Non-Food-Artikel anbietet, bereits zahlreiche Filialen. Jetzt soll im Bochumer Stadtteil Querenburg ein weiterer Laden eröffnen – und das ausgerechnet im Uni-Center.

Laut „WAZ“ sollen die Leerstände im Einkaufszentrum in letzter Zeit deutlich zugenommen haben. Doch nach vielen Schließungen dürfen sich die Bochumer jetzt auch mal wieder über eine Neueröffnung freuen. In der einstigen Netto-Filiale werden schon seit 13. Juli Deko-Artikel, Büro-Accessoires und vieles mehr verkauft. Doch Anwohner haben bereits eine böse Vorahnung.

Bochumer gehen auf die Barrikaden

„Endlich mal ein Action, wo man auch gut parken kann. Vielleicht komme ich jetzt endlich mal zu meinem ersten Besuch“, freut sich etwa eine Anwohnerin in Querenburg. Doch damit soll sie quasi alleine sein. Denn vor allem Kritiker melden sich bei Facebook zu Wort. „Passt ja zu den ewigen ‚Studenten‘ dort“, „Passt zur Sozialstruktur des Umfeldes“ oder „Ramschläden laufen immer, das war schon immer so“ – so lautet der überwiegende Tenor der Kommentare.

Ein Bochumer sieht sogar richtig schwarz: „Im toten Uni-Center. Gebe Action ein halbes Jahr.“ Es wird sich zeigen, ob er damit Recht behalten wird. Die Stadt Bochum scheint allerdings große Pläne mit dem Uni-Center zu haben. Welches weitere Geschäft hier demnächst eröffnen wird, liest du in diesem Artikel der „WAZ“.