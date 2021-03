Bochum: Neuer Baumarkt in Wattenscheid vor Eröffnung – Kunden voller Vorfreude: „Endlich“

In Bochum-Wattenscheid soll es bald einen neuen Baumarkt geben.

Viele Bochumer freuen sich offensichtlich darüber, dass sie bald in Wattenscheid eine Alternative zu dem bisherigen Angebot haben.

Bochum: Neuer Baumarkt in Wattenscheid vor Eröffnung

Derzeit haben Baumärkte in NRW wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen nicht komplett für alle Kunden geöffnet.

Wie die „WAZ“ berichtet, möchte die Baumarktkette Toom dennoch die Türen ihres neuen Marktes in Bochum-Wattenscheid erstmals öffnen. Im März soll es soweit sein – wie das letztlich laufen wird, ist von den geltenden Corona-Maßnahmen abhängig.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Mehr als 10.000 Quadratmeter umfasst der neue Toom-Markt in Bochum-Wattenscheid. Der Baumarkt befindet sich auf dem ehemaligen Aquella-Gelände.

Bochum: Toom will bald neuen Markt öffnen

Dass bald ein neuer Baumarkt seine Türen in Bochum-Wattenscheid eröffnen möchte, haben wohl schon einige Anwohner mitbekommen. Auch ein Post in der Facebook-Gruppe „Du weiss, dat Du aus Wattenscheid komms, wenn ...“ kündigt die baldige Eröffnung an.

„Nicht mehr lange und wir haben einen 2. Baumarkt bei uns in Wattenscheid“, lautete der Text des Posts, der auch noch mit einigen Aufnahmen des Toom-Baumarkts aus der Luft versehen war.

Bochum: Kunden freuen sich auf neuen Baumarkt

In der Facebook-Gruppe kam der Post sehr gut an. Mehr als 120 Reaktionen gab es, er wurde mehr als 70-mal kommentiert. „Toom wird dem best frequentierten Bauhaus aus NRW richtig Konkurrenz machen. So war es doch auch geplant. Nach der dritten Wasserpleite endlich mal ein lukrativer Baumarkt“, lautete ein Kommentar.

Bochum: Ob der Toom-Baumarkt noch im März eröffnet wird, muss die Zeit zeigen. Foto: Privat

Viele scheinen sich über die neue Alternative zu der Filiale von Bauhaus zu freuen. Einige gaben aber auch an, dass sie lieber einen Baumarkt der Kette Hornbach dort gesehen hätten.

So oder so scheint klar zu sein, dass Bauhaus in Bochum-Wattenscheid durch Toom einen ordentlichen Konkurrent bekommen wird. Viele Kunden werden sich den neuen Baumarkt sicherlich zumindest mal angucken. (gb)