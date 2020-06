Bochum: Nach Tönnies-Skandal – Schlachtbetrieb im Ruhrgebiet vorübergehend geschlossen

Bochum. Neben dem Schlachtbetrieb Tönnies in Gütersloh (NRW) sind jetzt auch im EG Schlachthof in Bochum zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Schlachthof Bochum zieht daher Konsequenzen: Am Montag und am Dienstag wird er laut „WAZ“ die Schweineschlachtung aussetzen.

Bochum: Zwei Infizierte auf dem EG Schlachthof – Schweineschlachtung ausgesetzt

Bereits am Samstag hatte das Gesundheitsamt der Stadt die Teile des Betriebs geschlossen, in denen die an Covid-19 Erkrankten tätig waren: Der Versand und die Schinkenzerlegung.

Im EG Schlachthof in Bochum wurden zwei Corona-Fälle bestätigt. Foto: imago images / Hans Blossey

Am Freitag und am Samstag habe man rund die Hälfte der Belegschaft getestet, insgesmt habe man rund 150 Abstriche von Mitarbeitern genommen. Die beiden infizierten Beschäftigten leben laut Unternehmenssprecher Christian Wolfram in Privatwohnungen in Bochum und Oer-Erkenschwick.

Werkswohnungen in der Vergangenheit wegen mangelnder Hygiene aufgefallen

Weitere Angestellte leben in Werkswohnungen, die in der Vergangenheit wegen mangelnder Hygiene beanstandet wurden. Auch hier wird regelmäßig auf das Virus getestet.

Am Montag und Dienstag sollen weitere Abstriche genommen werden. Durch deren Ergebnisse soll sich entscheiden, ob weitere Teile des Betriebs geschlossen werden müssen.

Der Corona-Ausbruch bei Tönnies in Gütersloh

Der Corona-Ausbruch bei Tönnies und zuvor bei Westfleisch übt erheblichen Druck auf die Fleischbranche aus

Die prekären Arbeitsbedingungen der vorwiegend aus Osteuropa stammenden Arbeitnehmer mit Werkverträgen sind der Politik schon lange ein Dorn im Auge

Mittlerweile liegen fünf Tönnies-Mitarbeiter wegen Covid-19 auf Intensivstation

EG Schlachthof Bochum reagiert auf Ausbreitung des Virus bei Tönnies

