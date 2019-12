Bochum: Mutter und Kinder angefahren und verletzt! Autofahrer reagiert entsetzlich

Bochum: Eine Mutter und ihre zwei Kinder wurden in Bochum-Ehrenfeld von einem PKW angefahren. (Symbolbild)

Bochum. Schockmoment in Bochum: Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bochum-Ehrenfeld wurden eine Mutter (32) und ihre beiden Kinder angefahren und verletzt!

Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall am 16. Dezember gegen 14.30 Uhr auf der Hattinger Straße in Bochum in Richtung Königsallee. Über das Verhalten des Unfallverursachers kann man nur fassungslos den Kopf schütteln.

Bochum: Mutter und zwei Kinder angefahren – Unfallverursacher haut einfach ab!

Die 32-Jährige war mit ihren beiden Kindern mit einem Lastenfahrrad auf der Hattinger Straße unterwegs. Als sie auf die Oskar-Hoffmann-Straße abbog, soll ein dunkles Auto versucht haben, sie rechts zu überholen.

Dabei habe das Auto allerdings das Rad touchiert, sodass dieses auf die Seite kippte und beschädigt wurde. Die Mutter und eines der beiden Kinder (9 Monate) zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Das Erschreckende: Das Auto soll einfach weiter gefahren sein und die Verletzten sowie das beschädigte Lastenfahrrad einfach an der Unfallstelle zurückgelassen haben. Die Polizei bittet sowohl Augenzeugen als auch den Autofahrer oder die Autofahrerin, sich beim Bochumer Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.