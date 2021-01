Bochum: Rowdys müllen Papp-Container zu! SO will die USB gegen durchgreifen

Bochum. Überfüllte Papp-Containern und vermüllte Flächen drumherum gehören mittlerweile zum ständigen Phänomen in Bochum. Weil Rowdys die Papp-Container immer wieder zumüllen, will das Entsorgungsunternehmen USB jetzt durchgreifen.

Es erwägt aufwendige Maßnahmen und ein strenges Vorgehen.

Bochum: USB will gegen zugemüllte Papp-Container vorgehen

Christian Kley, Geschäftsführer des USB, will jetzt ernst machen. Die vermüllten Papp-Container in Bochum sollen endlich aufhören. Schließlich fällt seit dem boomenden Paketversand in der Corona-Krise zunehmend Müll an. Doch nicht nur das steigende Aufkommen an Pappmüll sondern auch der Umgang der Bürger mit dem Müll zwingt den USB jetzt zum Handeln. Darüber berichtet die „WAZ“.

Oftmals würden die Papierverpackungen „komplett in die Container gestopft, also weder gefaltet noch zerrissen“, erklärt Kley. Dabei passen 85 zerkleinerte Verpackungen in einen Container aber nur elf ganze. „Wir können machen, was wir wollen; wenn die Menschen nicht mitspielen, lässt sich das Phänomen nicht ändern“, so der USB-Geschäftsführer.

Bochum: Der USB appelliert an die Bürger, ihren Pappmüll richtig zu entsorgen. (Symbolbild) Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Strenge Maßnahmen in Bochum denkbar

Aus diesem Grund erwägt das Entsorgungsunternehmen verschiedene Maßnahmen: Die Installation von Kameras, häufigeres Leeren der Müllcontainer und die Schließung von Standorten. Eine weitere Idee ist, mit einem Start-up an der Uni Lastenräder anzubieten, um Bürgern ohne Auto die Wege zu den Wertstoffhöfen zu ermöglichen.

Außerdem einigte sich Kley mit der Bezirksvertretung darauf, dass der USB dem Gremium eine Liste der schlimmsten Problemstandorte übermittelt, die geschlossen werden sollen. Mehr Infos dazu liest du bei der „WAZ“. (nk)