Bochum: Grausames Handy-Video! Versuchter Doppelmord?

Bochum. Ein versuchter Mord im vergangenen Monat in Bochum nimmt immer mehr Fahrt auf.

Nun kommen weitere Details über die vermeintlichen Täter aus Bochum-Höntrop ans Licht. Die jungen Männer sitzen seit März in Untersuchungshaft, doch neue Erkenntnisse bringen Erschreckendes zum Vorschein.

Bochum: Ermittlungen decken weitere Verbrechen auf

Mit Schlag- und Stichwaffen bewaffnet, versuchten die beiden jungen Männer im März einen weiteren Mann zu ermorden. Dieser zog sich bei dem Angriff schwere Verletzungen am Kopf zu. Damals gelang es den Ermittlern aus Bochum, die beiden Täter im Alter von 17 und 20 Jahren festzunehmen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Überfall nicht um die erste Straftat der beiden Männer handelt. Laut Polizei ergaben sich Hinweise auf einen weiteren versuchten Mord, der ebenfalls im März am S-Bahnhof in Bochum-Höntrop stattfand. Die beiden mutmaßlichen Täter filmten die Szenen sogar mit ihrem Handy.

Im Zuge der Ermittlung sind weitere Erkenntnisse ans Licht gekommen. Am Montag muss sich einer der Täter dem Haftrichter stellen. (Archivbild) Foto: IMAGO / dmuk-media

Polizei Bochum sucht nach dem Opfer

Das Video zeigt, wie ein noch unbekannter junger Mann massiv attackiert wird. Die Tatverdächtigen traten ihr am Boden liegendes Opfer mehrfach gezielt auf und gegen den Kopf. Das Material beweist außerdem, dass es einen dritten Täter gibt. Diesen konnte die Mordkommission in Bochum ausfindig machen. Der ebenfalls 17-Jährige ist am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden.

Auch wenn die Straftäter gefasst sind, fehlt noch jede Spur vom Opfer aus dem Handyvideo. Schließlich müsse es massive Verletzungen davon getragen haben, vermutet die Polizei.

So beschreibt die Polizei das Opfer:

1,70 bis 1,80 Meter groß

zwischen 15 und 25 Jahre alt

schwarzer Hoodie mit aufgesetzter Kapuze, eine dunkle (graue) Hose, weiße Socken sowie schwarze Schuhe mit einem weißen Logo

Die Beamten setzen auf die Aussagen von Zeugen. Diese können sich unter 0234 909 4106 bei der Polizei Bochum melden. (neb)