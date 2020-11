Bochum: Mitten in der Stadt – BMW-Fahrer rast auf Fußgänger zu

Bochum. Einfach unfassbar! Ein BMW-Fahrer aus Bochum ist mitten in der Stadt einfach auf einen Fußgänger zugerast.

Zugetragen hat sich das Ganze am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße in Bochum. Ein 36-Jähriger kam aus der Bücherei und wollte die Straße in Richtung Innenstadt überqueren.

Bochum: Fußgänger konnte sich retten

Der Fahrer einen schwarzen 3er BMW ließ dort gerade mehrere Passanten über die Straße. Als der 36-Jährige die Straße überqueren wollte, ließ der Autofahrer erst den Motor aufheulen und raste dann mit Vollgas auf den Mann aus Bochum zu.

Der Mann aus Bochum fuhr einen 3er BMW. Foto: imago images / Manfred Segerer

Zum Glück konnte der Fußgänger im letzten Moment ausweichen. Dann flüchtete der Autofahrer.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an seiner Hand verletzt. Er ging selbstständig zum Arzt. Ein Brettspiel, das er in der Hand gehalten hatte, ging bei dem Unfall zu Bruch.

Bochum: Tatverdächtiger ermittelt

Weil der Verletzte sich das Kennzeichen des Autos gemerkt hatte, konnte die Polizei den Raser ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 29-Jährigen aus Bochum. Die beiden kannten sich nicht.

Die Polizei vermutet, dass dem Autofahrer der Geduldsfaden gerissen ist und nicht noch einen Fußgänger über die Straße lassen wollte. Beide hatten vorher kurz Blickkontakt, bevor der BMW-Fahrer losraste.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten seine Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein sicher.

Die Polizei Bochum sucht aber noch Zeugen. Kannst du helfen? Wenn du den Vorfall in der Stadt beobachtet hast, dann melde dich beim Verkehrskommissariat unter Telefonnummer 0234 909-5206. (ldi)