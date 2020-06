Bochum: Messerstecherei in der Innenstadt! Mann lebensgefährlich verletzt

Bochum. Gefährliche Messerstecherei in der Innenstadt von Bochum! Ein Mann (51) schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die Mordkommission ermittelt.

Polizei und Rettungskräfte wurden am Montagnachmittag an den „Platz des europäischen Versprechens“ in Bochum gerufen. An dem Ort, der als Trinker- und Obdachlosentreffpunkt bekannt ist, wurde ein 51-jähriger Mann niedergestochen.

Bochum: Mann (51) bei Messerstecherei lebensgefährlich verletzt

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sei es dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die sich im weiteren Verlauf hochschaukelte. Dabei zog ein 44-Jähriger ein Messer und stach mehrfach zu.

Zwei Männer (31 und 43 Jahre alt) konnten den Angreifer überwältigen und brachten ihn zu Boden. Der 43-Jährige wurde dabei leicht an der Hand verletzt.

+++Bochum: Fliegerbombe entdeckt! Ruhruni muss evakuiert werden – Hunderte Anwohner betroffen+++

-------------------

Mehr Themen aus der Region:

Karstadt Kaufhof in Essen: Handelsexperte entsetzt über Entscheidung – „Das ist als Botschaft fatal!“

NRW: Mann spannt Drahtseil über Straße – dann biegt ein Motorradfahrer um die Ecke

Düsseldorf: Hässliche Szenen in der überfüllten Altstadt – Gruppe greift Polizisten an

Essen: Große Rauchwolke in der Nacht – Anwohner rufen panisch den Notruf

-------------------

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Rettungssanitäter brachten den schwerstverletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er wurde mehrere Stunden lang notoperiert. Nun liegt er auf der Intensivstation und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Der tatverdächtige Bochumer wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. (js)