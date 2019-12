Bochum: Mann will Kiosk überfallen – doch er hat nicht mit IHR gerechnet

Bochum. Erst bestellte er ein Bier, dann bedrohte er die Angestellte: Nach einem Raub auf einen Kiosk in Bochum-Wattenscheid am Sonntagnachmittag, 15. Dezember, sucht die Kripo nun nach Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr erschien der Täter am Verkaufsfenster des Kiosks an der Weststraße 110 in Bochum. Als die Angestellte die bestellte Flasche aus dem Lager holen wollte, sprang der Täter durch das Fenster und bedrohte die Frau mit einem Messer.

Zwei Überfälle in Bochum an einem Tag

Nach einem kurzen Gerangel griff der Täter in die Kasse; anschließend flüchtete er mit Bargeld. Die Angestellte blieb unverletzt.

So beschreibt die Polizei den Täter: männlich, ca. 1,65-1,70 Meter groß, kurze, dunkle Haare, nach Zeugenangaben „südländisches“ Aussehen. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Hose (blau oder schwarz), eine graue Jacke und ein graues Basecap.

Angestellte wehrt sich lebhaft und effektiv

Einen weiteren Überfall hat es ebenfalls am Sonntagabend, 15. Dezember, in einem Kiosk in Bochum an der Wittener Straße 208 gegeben. Dort bestellte ein Mann einen Energy-Drink. Doch anstatt zu zahlen, forderte er plötzlich Bargeld aus der Kasse.

Die Angestellte fühlte sich bedroht und besprühte den Täter mit Pfefferspray, woraufhin der das Weite suchte.

Hinweise an die Polizei Bochum

Nach Zeugenangaben führte der Täter eine große Sporttasche mit sich. Möglicherweise hatte er sich bereits zuvor in der Nähe aufgehalten.

Du hast Hinweise zu einem der Fälle? Dann melde dich bei der Polizei unter 0234 / 909-4135. (fb)