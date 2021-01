Bochum: Mann teilt Foto von Innenstadt – und ist sich plötzlich nicht sicher, ob er es überhaupt zeigen darf

In der Innenstadt von Bochum leuchtet es an jeder Ecke – noch. (Symbolbild)

Bochum. Zugegeben, das Wetter lädt derzeit nicht gerade zu einem ausgedehnten Spaziergang ein. Auch ein Bummel durch die Innenstadt von Bochum lohnt sich wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nur bedingt.

Hobbyfotograf Thomas Gallus hat sich dort dennoch auf Spurensuche begeben. Die Reaktionen, die er für die Bilder von Bochum in den sozialen Medien erhält, überraschen.

Bochum: Dieses Bild wirft Fragen auf

Darauf zu sehen: Die Innenstadt in dunkler Nacht. Sie wirkt zwar menschleer, dabei aber nicht unfreundlich und kühl. Sondern bunt und festlich – schließlich glitzert die städtische Weihnachtsbeleuchtung noch in den Gassen.

„Darf man noch Weihnachtsbeleuchtung zeigen?“, wundert sich der Bochumer, der die Szenen bei einem Spaziergang mit seiner Frau festgehalten hat. Für die simple Frage kennen die Bochumer nur eine einzige Antwort.

+++ Bochum: Flächen auf ehemaligem Opel-Gelände seit Jahren leer – das soll dort bald entstehen +++

Thomas Gallus hat weihnachtliche Szenen in der Innenstadt von Bochum festgehalten – und das kommt auch nach dem Fest gut an. Foto: Thomas Gallus

----------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

----------------------------

+++ Bochum: Mann ballert mit Waffe in die Luft – als Polizei kommt, wird es gewalttätig +++

So reagieren sie auf die festlich geschmückte Innenstadt:

„Ich finde, die Beleuchtung sollte man bis Anfang März lassen, da besonderes dieses Jahr der Januar und Februar dunkel sind. Da wäre so eine schöne beleuchtete Innenstadt doch ein Lichtblick.“

„Bis zu den Heiligen Drei Königen darf das leuchten“

„Ich bin dafür, dass das bis Ostern hängen bleibt...Paar Eier dazu hängen und schon sieht das gut aus.“

Die Bochumer sind sich einig: Die festlichen Lichter gefallen, und sie dürfen gern noch länger die Innenstadt schmücken.

Doch wie lange darf die Deko traditionell eigentlich hängen bleiben – und wie lang ist zu lang? Die Experten des Weihnachtsdeko-Fachgeschäfts Käthe Wohlfahrt haben keine eindeutige Antwort. „Hier gehen die Meinungen auseinander“, heißt es zu dem Thema auf dem Firmenblog.

----------------------------

Mehr Themen aus Bochum:

Bochum: Corona bringt Bestatter an seine Grenzen – „Arbeiten 14 bis 15 Stunden am Tag“

Bochum: Notarzt kann Mann nicht mehr retten – Mordkommission ermittelt

Bochum: Frau bekommt Souvenir von Stadt geschenkt – und ist völlig verwirrt

----------------------------

An diesen Tagen wird traditionell umdekoriert

Für viele Familien werde die Weihnachtsdeko am Tag der Heiligen Drei Könige, also der 6. Januar, eingelagert wird. Andere wiederrum würden die drei Weisen aus dem Morgenland aber auch erst an diesem Tag zur Krippenszene hinzufügen und sie so in ihrer vollständigen Form noch einige Tage stehen lassen.

Andere wiederrum haben sich im Januar noch nicht an dem festlichen Glitzern sattgesehen. Sie verstauen Räuchermann und Co. traditionell erst zum 2. Februar, dem Tag „Mariä Lichtmess“, im Karton.

Auch Thomas hat in seiner Wohnung noch Freude an den bunten Lichtern: „Bei uns zu Hause ist die Weinachtsdeko mindestens nächste Woche auch noch da! Ich kann mir das gern länger anschauen.“

Das kann er in Bochum noch bis zum 11. Januar machen. An dem Tag beginnt der Abbau, er wird ein paar Tage in Anspruch nehmen. Die drei großen Lichtbilder mit Bochum-Motiven bleiben bis zum 31. Januar 2021 hängen: An der Huestraße heißt der Kuhhirte alle „Willkommen“. In der Brückstraße ist das Deutsche Bergbau-Museum illuminiert und an der Luisenstraße die Jahrhunderthalle Bochum. (vh)