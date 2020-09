Bochum: Mann stößt Kind gegen Straßenbahn – jetzt überschlagen sich die Ereignisse

Bochum. Erschreckender Vorfall in Bochum! Er liegt zwar schon mehrere Monate zurück, doch nun überschlagen sich die Ereignisse in diesem Fall.

Als eine Straßenbahn an der Haltestelle Heinrichstraße anfährt, schubst ein Mann einen Jungen plötzlich gegen die Bahn. Nun hat die Polizei ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Das ist das Bermudadreieck Das ist das Bermudadreieck

Bochum: Mann schubst Jungen gegen Straßenbahn

Das war wirklich Glück im Unglück! Der zwölfjährige Junge hielt sich am 17. Januar 2020 gegen 13 Uhr mit zwei Freunden an der Haltestelle Heinrichstraße in Bochum auf, als er einen Bekannten in der wartenden Bahn sah. Daraufhin klopfte der Junge an die Scheibe.

Als er sich zurück zur Haltestelle drehte, schubste ihn ein Mann plötzlich gegen die anfahrende Bahn. Der Zwölfjährige verlor das Gleichgewicht und stürzte. Während der Junge nur durch großes Glück mit leichten Verletzungen davon kam, machte sich der Angreifer aus dem Staub. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Polizeimeldung mit.

------------------------

Mehr News aus Bochum:

Bochum: Verdacht auf Fliegerbombe – Aufklärung erst am Donnerstag

Bochum: Kunde will Brötchen kaufen – dann verlangt der Kassierer diesen unglaublichen Betrag

Bochum: Frau bringt Sohn zur Welt, dann ist sie tot – Freunde mit bewegender Aktion

Bochum: DIESE Trendsportart kommt in die Stadt – dahinter steckt ausgerechnet ER

------------------------

Bochum: Polizei sucht nach Mann – plötzlich passiert an einem Tag viel

Zeugen gelang es vor der Flucht des Mannes aber noch, ein Foto mit einem Handy zu machen. Dieses Bild des Unbekannten veröffentlichte die Polizei am Mittwochmittag, als rund neun Monate nach der Tat.

Nicht einmal eine Stunde später war der Mann am Telefon der Polizei. Es handelt sich um einen 59-jährigen Bochumer. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einowhnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

------------------------

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) und hofft, so den Unbekannten zu finden. (nk)