Bochum: Mann rast ungebremst gegen Hauswand und stirbt

Bochum: Der Mann raste gegen die Hauswand und starb wenig später an den Unfallfolgen. (Symbolbild)

Bochum. Tragisches Unglück für einen Autofahrer in Bochum!

Ein Mann ist am Montagmorgen mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und ums Leben gekommen.

Bochum: Mann knallt mit Auto gegen Hauswand und stirbt

Gegen 8.35 Uhr war der Mann mit seinem Auto in Bochum unterwegs, als er ungebremst über die Bochumer Straße raste und dann einen Gehweg sowie einen Grünstreifen überquerte. Er knallte schließlich gegen die Hauswand auf der Heidestraße.

Durch den Aufprall wurde der 71-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Ein Streifenpolizist kam kurz darauf zum Unfallort und schlug eine Scheibe des Autos ein. Er befreite den verunglückten Mann aus dem Auto, Rettungskräfte reanimierten den 71-Jährigen anschließend. Doch der Mann konnte nicht am Leben gehalten werden. Er verstarb wenig später in einer Klinik.

Autofahrer erlitt offenbar akuten Notfall

Nach aktuellen Kenntnissen der Polizei soll der Mann einen akuten Notfall erlitten haben und deshalb ungebremst gegen die Hauswand geknallt sein.