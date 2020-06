Bochum: DIESES Schild ist neu – „Das ist Bochums erste ...“

Bochum. Das Thema Klimaschutz wird immer wichtiger. Immer wieder wird dafür plädiert, das Auto stehen zu lassen, und wenn möglich auf das Fahrrad umzusteigen. In Städten ist das wegen des Autoverkehrs häufig schwierig. In Bochum hat sich nun deshalb etwas getan: Die Weitmarer Straße ist nun eine Fahrradstraße.

Ein Mann aus Bochum entdeckte das Schild für die neue Fahrradtrasse im Bereich zwischen Kohlenstraße und Lange Malterse und postete seine Entdeckung in einer öffentlichen Facebookgruppe. Dazu schreibt er: „Dieses Verkehrszeichen wird ziemlich neu für euch sein. Das ist Bochums erste Fahrradstraße.“

+++ Düsseldorf: Erschreckende Corona-Kontrolle in Restaurant – Wirt behauptet, dass... +++

Bochum hat seine erste Fahrradstraße

Im April startete der Umbau der Straße in Bochum - eigentlich war er schon für das vergangene Frühjahr vorgesehen gewesen. Jetzt können Radler in Zukunft endlich die viel befahrene Hattinger Straße umfahren.

Bochum hat seine erste Fahrradstraße. Foto: privat

+++ Vermisste Kinder in NRW: Diese Fälle sind bis heute ungelöst – sie alle haben etwas gemeinsam +++

--------

Die Regeln auf einer Fahrradstraße:

Fahrradfahrer haben Vorrang

es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h

grundsätzlich sind Kraftfahrzeuge verboten - außer ein Zusatzschild macht eine Ausnahme

sind Autos erlaubt, dürfen sie überholen - mit dem erforderlichen Mindestabstand zum Radfahrer

oft befinden sich auf dem Boden weitere Fahrrad-Symbole

--------

+++ Galeria Karstadt Kaufhof: Diese Filialen werden in NRW geschlossen! Erst jetzt wird das Ausmaß wirklich klar +++

Hitzige Diskussion in Facebookgruppe

Der Verfasser des Facebookposts freut sich über die erste Fahrradstraße und schreibt: „Es wird hoffentlich bald sehr viel häufiger in Bochum zu sehen sein!“

---------

Weitere News aus Bochum:

Lidl in Bochum: Kundin kocht vor Wut, weil DIESES Produkt seit Wochen fehlt

Ruhrpark Bochum baut ausgerechnet HIER eine neue Tankstelle – viele Kunden stinksauer

Hund in Bochum streunt im Garten – plötzlich wird es dramatisch

---------

Doch nicht alle Nutzer sind gleichermaßen begeistert. Unter dem Post entbrennt eine hitzige Diskussion zwischen Auto- und Fahrradfahrern. Eine Frau bringt es schließlich auf den Punkt: „Jeder Mensch hasst Autofahrer, wenn er Fahrrad fährt und wenn er im Auto sitzt, hasst er Fahrradfahrer! Immer das, was in der aktuellen Situation nervt. Also beruhigt euch mal.“ (cs)