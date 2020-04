Bochum: Mann hat große Sorge – „Bekommen in den nächsten drei Wochen ein Problem“

Bochum. Lockerungen der Verordnungen, Geschäftsöffnungen und möglicherweise sogar wieder Bundesliga-Fußball – die Beschlüsse der Regierung könnten sorgenvollen Bürgern zu Zeiten der Corona-Pandemie wieder etwas Optimismus und Zuversicht schenken. Sven aus Bochum jedoch ist nach wie vor beunruhigt.

In der Facebook-Gruppe „Du weißt, du bist Bochumer, wenn...“ verfasste er am Dienstag einen Beitrag, in dem er sich besorgt über das Verhalten seiner Mitmenschen und die zukünftigen Entwicklungen zeigt.

Bochum: Sven zeigt sich besorgt – „Wenn ich mir anschaue...“

„Wenn ich mir anschaue, was draußen so los ist und wie die Menschen sich verhalten“, schreibt Sven, „haben wir entweder in den letzten drei Wochen übertrieben oder bekommen in den nächsten drei Wochen ein Problem...“.

Die geöffneten Geschäfte ziehen wieder viele Menschen in die Innenstädte. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Seine Botschaft ist klar: Entweder ist das Coronavirus tatsächlich so weit unter Kontrolle, dass die Lockerungen ohne Bedenken realisiert werden können – oder man hat sich zu früh gefreut und das „alltägliche“ Verhalten vieler Menschen könnte zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen führen.

Emotionale Diskussion in den Kommentaren

In den mehr als 170 Kommentaren unter Svens Post finden sich viele emotionale Rückmeldungen wieder. Einerseits wird sichtbar, dass viele Menschen Svens Sorgen teilen:

Da die meisten sich nicht disziplinieren können, wird es einen Rückfall geben, der heftig wird.

Ich habe auch so langsam kein Mitleid mehr, wenn die Leute sich nicht daran halten können. Dann sollen sie sich nicht wundern, wenn sie es bekommen. Wenn dann auch die Zahl der Toten steigt, dann ist sich wieder keiner seiner Schuld bewusst.

Die Geldstrafen müssen richtig explodieren. Anders geht es nicht. Die Leute schnallen es nur über die Brieftasche.

Die Erwachsenen sollten Vorbild sein und was ist? Sie rennen wie bekloppt in die Geschäfte oder Einrichtungshäuser. Wir werden ein riesengroßes Problem bekommen und dann ist das Geschrei groß.

+++ Corona in NRW: Irre Szenen vor Ikea ++ Grugapark öffnet wieder – doch die Sache hat einen Haken +++

Doch es gibt auch Gegenstimmen – und hier und da blitzt auch mal etwas Optimismus durch:

Wie man es macht, ist es verkehrt. Bleiben die Geschäfte zu, wird gemault wegen der Wirtschaft. Machen die Geschäfte auf, wird gemault wegen der Gesundheit. Ich möchte nicht in der Haut unserer Politiker stecken. Das Volk wartet ja nur darauf, sagen zu können: „Siehst du? Ich habs doch gesagt!“

Ich war heute Mittag in meiner Pause in der Innenstadt. Ich fand es gar nicht schlimm. Die Läden nicht zu voll und (fast) jeder um Abstand bemüht.

Wenn wir viel Glück haben, gehen die Zahlen zurück wie auch die Grippezahlen um diese Jahreszeit weniger werden.

+++ Coronavirus in Bochum: Unerwartete Wende nach versuchter Vergewaltigung – jetzt kommt DAS raus +++

Dass sich die Menschen nach Normalität sehen, ist verständlich. Doch die Rückkehr dorthin sollte nicht überstürzt ablaufen. Und auch an oberster Stelle gibt es diesbezüglich Reibereien – der von Angela Merkel benutzte Begriff der „Öffnungsdiskussionsorgien“ schlägt nach wie vor hohe Wellen. (at)