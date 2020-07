Ein Spaziergänger hat am Kemnader See eine Entdeckung gemacht, die für Aufsehen sorgt. (Symbolfoto)

Bochum: Mann geht an See spazieren und findet DAS – „Ist das gefährlich?“

Ungewöhnliche Entdeckung in Bochum!

Zweifellos gehört der Kemnader See in Bochum zu den schönsten Plätzen zum Erholen im Ruhrgebiet. Der See an sich, aber auch die Wander- und Fahrradwege locken täglich etliche Parkfreunde an. Gerade jetzt, wo das Wetter besser wird. Doch für einen Spaziergänger hatte der Kemnader See eine große Überraschung bereit...

Bochum: Mann geht an Kemnader See spazieren und findet DAS

In einer Bochumer Facebook-Gruppe hat ein Spaziergänger am Kemnader See ein hochinteressantes Foto eines Tiers geteilt. Gewaltige rote Scheren, dazu eine stattliche Größe. Sein Erscheinungsbild erinnert an einen Hummer. Und auch der Foto-Knipser schreibt: „Die Hummer an der Kemnader lassen sich wieder blicken!“

Doch der Irrtum hat sich in der Gruppe schnell geklärt. Denn das, was der Entdecker als Hummer identifiziert hatte, ist in Wirklichkeit ein Flusskrebs! Hier einige Kommentare:

„Das ist kein Hummer. Das sieht eher nach einer inversiven Flusskrebsart aus.“

„Eigentlich sind es Flusskrebse.“

Experte klärt auf: Kein Hummer, sondern Rote Amerikanische Sumpfkrebse!

Die sind schon seit einiger Zeit am Kemnader See. Wolfgang Schweer, Vorsitzender des Angel- und Gewässerschutzvereins Ennepe, hatte DER WESTEN schon im Oktober 2018 erklärt: „Rote Amerikanische Sumpfkrebse sind äußerst anpassungsfähig.“

Diese Krebsart kommt ursprünglich aus dem heißen Louisiana, allerdings fühlen sie sich inzwischen auch bei uns ziemlich wohl. Und das ist ein ernstes Problem, denn: Diese Flusskrebse tragen einen Pilz in sich, der unsere heimischen Arten ausrottet.

Krebspest tödlich für heimischen Tiere

Die Verbreitung dieser Pilzsporen nennt sich Krebspest. Für uns Menschen völlig ungefährlich – nicht aber für unsere Krebsarten.

Übrigens: Rote Amerikanische Sumpfkrebse gelten als sehr schmackhaft. Das wissen auch einige Facebook-User zu berichten:

„Sehr lecker im Salat.“

„Schön in Knobi-Soße!“

„Lecker!“

Na, dann: guten Appetit! (mg)