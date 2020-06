An der Fleischtheke eines Supermarktes in Bochum fühlte sich ein Mann provoziert. (Symbolfoto)

Bochum: Mann fühlt sich an Fleischtheke provoziert – wie er dann reagiert, hätte niemand für möglich gehalten

Bochum. Irre Szenen am Samstag in einem Supermarkt in Bochum!

An der Fleischtheke fühlte sich ein 48-jähriger Mann provoziert. Wie er dann reagierte, sorgte im Supermarkt im Stadtteil Hofstede in Bochum für Entsetzten.

Bochum: Irre Szenen in Supermarkt

Wie die Polizei mitteilte, stand der 48-jährige Bochumer am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Schlange vor der Fleischtheke. Er fühlte sich provoziert, weil der 53-jährige Mann hinter ihm nicht genügend Abstand hielt.

Der 48-Jährige drehte sich um und drohte: „Hau ab hier oder ich haue dir gleich in die Fresse!“ Also trat sein Hintermann im Supermarkt im Bochumer Stadtteil Hofstede einen Schritt zurück.

------------------------------

Das ist Bochum-Hofstede:

Hofstede ist ein Stadtteil von Bochum

Der Stadtteil liegt nördlich der Bochumer Innenstadt

In Hofstede wohnen knapp 10 Tausend Menschen

------------------------------

Rinderfilet als Waffe benutzt

Doch der 48-jährige Bochumer war noch immer nicht zufrieden. Er schnappte sich ein zwei Kilogramm schweres Stück Rinderfilet und schlug seinem Hintermann damit ins Gesicht.

Ein solches Fleischstück benutzte der Mann als Waffe. Foto: Polizei Bochum

Opfer verletzt sich leicht

Das Opfer war nach dem Schlag leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig in Sicherheit bringen. Vor dem Supermarkt verständigte der 53-Jährige die Polizei.

Anzeige wegen Körperverletzung

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie den Angreifer zur Rede. Der 48-jährige Bochumer gab die Tat zwar zu, sah sich jedoch im Recht. Sein Hintermann habe ihn schließlich in seiner „persönlichen Sphäre“ verletzt.

Die Polizisten schrieben trotzdem eine Anzeige wegen Körperverletzung. (nr)