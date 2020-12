Bochum: Absolut erbärmlich! Mann fragt in Witten nach dem Weg – dann zieht er eine ganz miese Tour ab

Bochum. Absolut erbärmliche Tat in Witten (Bochum)!

Ein Mann hat am Mittwochmittag einen Passanten nach dem Weg gefragt und dann eine ganz miese Tour abgezogen. Die Polizei griff daraufhin zu einer ungewöhnlichen Methode: Sie wandte sich mit einem öffentlichen Schreiben direkt an den Mann. Und sie nahm die Ermittlungen gegen ihn auf.

Bochum: Mann fragt in Witten nach dem Weg, dann zieht er eine ganz miese Tour ab

Gegen 13.30 Uhr lief ein Senior über die Johannis- und Winkelstraße in Witten (Bochum), als ihn ein Mann nach dem Weg zum Krankenhaus fragte. Dabei fuchtelte er mit einem Stadtplan herum und hielt diesen immer wieder vor das Gesicht des Rentners. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Polizeimeldung mit.

Der fast 90 Jahre alte gehbehinderte Senior mit Rollator erklärte dem Mann den Weg, dann war der plötzlich schnell verschwunden. „Und wir wissen auch warum“, schreibt die Polizei.

Der Senior hatte nämlich kurz zuvor - gegen 12.20 Uhr - seine Rente in der Sparkassenfiliale an der Ruhrstraße abgehoben, in einen Umschlag gelegt und in seine Jacke gesteckt. Anschließend besuchte der gehbehinderte Mann die Apotheke an der Ruhrstraße, bevor er sich auf den Weg nach Hause machte.

Das „wirst du beobachtet haben“, nimmt die Polizei an. Und: „Du hast den betagten Mann vermutlich schon in der Sparkasse beobachtet, seine Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt, ihn abgelenkt und den Umschlag mit flinken Fingern aus der Jackentasche gezogen.“ So klaute der Mann dem Senior seine Rente von über 1000 Euro.

Polizei Bochum: „Du solltest Dich schämen!“

Die Polizei wendet sich deshalb direkt an den „ganz, ganz miesen Dieb“ und macht klar: „Weißt du eigentlich, wie traurig der Senior war, als er den Diebstahl seiner Rente bemerkt hat? Weißt du, dass dir sogar die 'Ganovenehre' fehlt? Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast und was das gerade in der Weihnachtszeit bedeutet? Du solltest Dich schämen!“

Und sie hofft, dass die Medien in Ruhrgebiet dir „immer wieder vor Augen halten, was für ein mieser Typ du bist“, schreibt die Polizei weiter. Und deshalb hilft auch DER WESTEN gerne bei der Suche nach dem Unbekannten und berichtet darüber, dass die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 0234 909-8305 entgegennimmt.

Wie der Dieb aussieht, wissen die Beamten bereits:

Circa 40 Jahre alt

Osteuropäischer Dialekt

Hat eine solche Tat vermutlich schon häufiger begangen

Abschließend schreibt die Polizei noch: „Und vielleicht packt dich ja dein Gewissen schon vorher und du schickst wenigstens den Umschlag mit dem Geld an die Wittener Polizei zurück!“ (nk)