Alles, was du über das drittgrößte Einkaufszentrum wissen musst.

Der Bochumer Ruhrpark in Zahlen

Bochum: Mann entdeckt seltsames Gerät an Baum – „Weiß jemand, was das ist?“

Bochum. In Bochum hängen seltsame Kästen an den Bäumen und sorgen für Verwunderung. Als ein Mann eine der Boxen in Bochum entdeckt, zieht er andere zu Rate.

Die haben verschiedene Vorschläge, worum es sich handelt könnte. Einige von ihnen liegen sogar goldrichtig.

Bochum: Seltsames Gerät an Bäumen sorgt für Verwunderung

„Weiß jemand, was das ist?“, fragt ein Mann aus Bochum auf Facebook und postet einige Bilder der seltsamen Kästen mit QR-Code. Auch andere Bochumer haben sich das bereits gefragt und rätseln gemeinsam um die Wette. Dabei werden verschiedenste Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen.

Ein Mann in Bochum entdeckt ein merkwürdiges Gerät an einem Baum. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfgang Langenstrassen

Einige der User vermuten hinter den Boxen Luftmessgeräte, Verkehrszähler oder Geräte zur Beobachtung von Vogelpopulationen, doch tatsächlich handelt es sich dabei um etwas ganz anderes.

Ein paar der Nutzer auf Facebook haben die kleinen Kästen wohl auch schon gesehen und gleich mal den QR-Code, der sich auf den Boxen befindet, gescannt. Sie haben herausgefunden, dass es sich hierbei um ein Gemeinschaftsprojekt der TU Dortmund und der Universität Essen-Duisburg handelt und liegen damit goldrichtig.

------------------------------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

-------------------------------------------------------

Die Geräte wurden im Stadtraum installiert, um eine Art Lärmkarte für Bochum anzulegen. Sie sollen an verschiedenen Stellen den Geräuschpegel dokumentieren und speichern. Wie die Universität bestätigt, läuft das Projekt schon seit zwei Jahren.

Forschungsprojekt: Wie sehr schädigt Lärm unsere Gesundheit?

Hinter der Maßnahme steckt die wissenschaftliche Erkenntnis, dass durch Lärm von motorisiertem Straßenverkehr das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko steigen. Mithilfe der Kästen soll nun herausgefunden werden, wie sich andere Lärmquellen auf unsere Gesundheit auswirken. Man hofft, dass diese Erkenntnisse in der Zukunft dann dabei helfen, Städte gesundheitsförderlicher zu planen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bochum: Mann geht im Stadtpark spazieren – plötzlich wird er ganz traurig! „Tut mir in der Seele weh“

Bermuda Dreieck Bochum: Anwohner genervt von Shisha-Bars und Wettbüros – Stadt zieht Konsequenzen

Bochum: Steine auf fahrenden Zug geworfen – Polizei mit dringendem Appell

-------------------------------------

Wenn du also bei deinem nächsten Spaziergang durch Bochum auf einen der kleinen Kästen triffst, dann lohnt es sich, den QR-Code mit deinem Handy zu scannen, um noch mehr über das spannende Projekt zu erfahren. (cm)