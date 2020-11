Bochum: Mann entdeckt Schild und ist irritiert – „Komme mir leicht verarscht vor“

Bochum. Unverständnis pur! Ein Mann hat in Bochum ein Schild entdeckt, das sehr viele irritiert.

Jens Matheuszik, Vorsitzender der SPD im Bochum-Ehrenfeld, hat am Dienstag ein Schild auf seiner Facebookseite gepostet und es in der Gruppe „Du weißt, Du bist Bochumer, wenn...“ geteilt.

Bochum: Menschen sind skeptisch

Darauf zu sehen: Die Ankündigung, dass die Stadt Bochum nächstes Jahr stolze 700 Jahre alt wird. Überklebt wurde damit ein Schild der Sparkasse Bochum.

Die Stadt Bochum wirbt mit diesen Schildern und Ballons. Foto: Stadt Bochum

Matheuszik schreibt dazu kritisch: „Auf der Königsallee finden keine Modenschauen statt – dafür aber der Hinweis auf das 2021 zu feiernde Stadtjubiläum.“

Entdeckt hat er es am Montag an der Königsallee Höhe Bominhaus in Richtung Innenstadt. Das Motto der Stadt Bochum: „Wir feiern gemeinsam!“

In der öffentlichen Facebookgruppe kann man sich nicht wirklich über die Feier freuen. Ein Nutzer schreibt: „Soll das jetzt die Motivation für die nächsten vier Wochen sein? Das Trostpflaster für den (zu Recht) abgesagten Weihnachtsmarkt? Für die (hoffentlich nicht) drohende Pleitewelle im Bermuda3eck?“

Bochum: Das ist der Plan

Dann teilt er seine Gefühle mit: „Ich komm mir in der aktuellen Situation mit dem Schild leicht verarscht vor – sorry, ist aber so.“

+++ Bochum: Mitten in der Stadt – BMW-Fahrer rast auf Fußgänger zu +++

Auf der Seite bochum-700.de wurde bereits vor einigen Wochen die Feier angekündigt. Auch soll es eine Festwoche geben. Das ist der Plan:

Dienstag, 8. Juni: Best of Bochum, Festakt im Anneliese Brost Musikforum Ruhr

Mittwoch, 9. Juni: Werk.Stadt.Tag, Tag des offenen Bochums

Donnerstag, 10. Juni: Die Geschichte der Stadt im Zeittunnel

Freitag, 11. Juni: anno 1321 - Mittelalterfest auf der Burg Blankenstein

Samstag, 12. Juni: Spiel ohne Grenzen, Stadtteilduelle, Vonovia Ruhrstadion

Sonntag, 13. Juni: Stadt-Picknick auf dem Ring

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch sagt dazu: „Eigentlich wollen nicht wir die Feier der Stadt planen, sondern die gesamte Stadtgesellschaft soll die Stadt feiern. Deshalb rufen wir alle Bochumerinnen und Bochumer auf, mitzumachen, kreative Ideen zu entwickeln und Bochum zu feiern – das ganze Jahr lang.“ Mehr zum Plan findest du hier <<<

-----------

Weitere News aus Bochum und der Region:

Bochum: Ehemaliges Opel-Gelände – diese Firma könnte hunderte Arbeitsplätze dorthin bringen

Bochum: Wirt wettert gegen Kollegen – „Kann euer Geheule wegen der Maßnahmen nicht mehr ertragen“

Essen: Achtung! Das ist in deinem Kleingarten ab sofort verboten

-----------

Das war vor dem zweiten Lockdown in Bochum. So wirklich glauben die Menschen aus der Facebookgruppe nicht daran, dass die Feier nächstes Jahr stattfinden wird. (ldi)