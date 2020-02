Bochum: Mann berichtet von Coronavirus – SO war es auf dem Quarantäne-Schiff

Bochum. Coronavirus-Entwarnung auf der Costa Smeralda! Das Kreuzfahrtschiff war in Italien unter Quarantäne gestellt, bis Freitag durfte kein Passagier von Bord gehen – darunter Helmut Sanftenschneider aus Bochum.

Bochumer auf Quarantäne-Schiff wegen Coronavirus-Verdachts

Das weltweit grassierende Coronavirus erfordert momentan eher Vorsicht als Nachsicht. Das wirkte sich am Donnerstag auf die Costa Smeralda in Civitavecchia aus. Weil zwei Passagiere unter Verdacht standen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, stand das Schiff unter Quarantäne. Hier mehr dazu lesen >>>

Der Bochumer Comedian Helmut Sanftenschneider erlebte die Situation hautnah mit, hatte am Mittwoch einen Auftritt auf dem Schiff. Das berichtet die „WAZ“.

Als der 51-Jährige an diesem Abend zustieg, fielen ihm die vielen Passagiere aus China auf, gedacht habe er sich dabei aber nichts.

Coronavirus: „Da ist natürlich eine gewisse Gefahr vorhanden“

Beim Frühstück am Donnerstag registrierte Sanftenschneider, dass es eigenartig sei, wie viele chinesische Gäste bei der aktuellen Lage reisen. „Mit der Crew zusammen sind 6600 Personen an Bord, das Schiff gleicht fast einer Kleinstadt. Da ist natürlich eine gewisse Gefahr vorhanden“, so der Comedian in der „WAZ“.

Als er das Schiff dann um 8 Uhr verlassen wollte, um seinen Flug nach Deutschland zu bekommen, durfte er nicht von Bord. Stattdessen war die Gesundheitsbehörde plötzlich vor Ort.

Später sollen die Passagiere über Lautsprecherdurchsagen in verschiedenen Sprachen erfahren haben, dass eine Frau Atemprobleme und Fieber habe. Sie stehe unter dem Verdacht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Laut Helmut Sanftenschneider hätten sich viele Gäste geärgert, dass sie nicht von Bord können, ansonsten wäre die Situation aber entspannt gewesen: „Niemand hat panische Reaktionen gezeigt, es wurde auch kein Bereich des Schiffs abgesperrt.“

Coronavirus: Als die Entwarnung kam, applaudierten die Menschen

Als es gegen 22 Uhr eine Durchsage auf Italienisch und anschließenden Applaus gab, wusste der Bochumer, dass die Gefahr vorbei ist. Aber: „Plötzlich war ich kurzzeitig mittendrin.“

Als es gegen 22 Uhr eine Durchsage auf Italienisch und anschließenden Applaus gab, wusste der Bochumer, dass die Gefahr vorbei ist. Aber: „Plötzlich war ich kurzzeitig mittendrin."