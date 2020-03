Bochum: Mann (58) kauft Glückslos und gewinnt tatsächlich DIESE irre Summe

In Bochum wohnt ein Glückspilz! Ein 58-jähriger Mann gewinnt bei einer Verlosung der Förderorganisation „Aktion Mensch“ eine unfassbare Summe.

Bochumer gewinnt bei Sonderverlosung

Bei der Sonderverlosung von „Aktion Mensch“ am 3. März haben insgesamt 5.000 Menschen gewonnen. Dabei wurden Gewinne in Summe von 15 Millionen Euro ausgeschüttet.

Der Bochumer wird sich riesig gefreut haben, als er von seinem Gewinn erfahren hat. Aus welchem Stadtteil der Mann kommt ist allerdings nicht bekannt, wie eine Sprecherin der „Aktion Mensch“ gegenüber der WAZverrät.

Der 58-Jährige hat dabei richtig absahnt! Eine Million Euro wird bald auf sein Konto überwiesen.

Soziales Engagement in NRW

Mit den Losen der „Aktion Mensch“ tragen Mitspieler dazu bei, dass die Lebensgrundlagen von Kinder und Jugendlichen sowie Behinderten verbessert werden.

Zahlreiche soziale Projekte wurden bereits in der Vergangenheit unterstützt. In NRW wurden allein vergangenes Jahr in Aktionen mit 44 Millionen Euro gefördert.