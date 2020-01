Bochum: Lkw rast in Fahrstuhl an U-Bahn – Fahrer in Lebensgefahr

In Bochum ist ein Lkw in einen Fahrstuhl gekracht.

Bochum. Schlimmer Unfall in Bochum: Ein Lkw ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in das Fahrstuhlhäuschen an der U-Bahn-Station an der Feldsieper Straße/Herner Straße gekracht.

Zu diesem Zeitpunkt befand niemand in dem Aufzug - der Fahrstuhl war am Morgen außer Betrieb. Der Lkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallzeugen hatten den Mann noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Führerhaus gerettet. Die Rettungskräfte leiteten umgehend die medizinische Versorgung des Mannes ein, er musste noch vor Ort wiederbelebt werden.

Polizei ermittelt Unfallursache

Die Feuerwehr sicherten den Lkw und streute auslaufende Betriebsstoffe wie Öl und Benzin ab. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte etwa 45 Minuten, jetzt ermittelt die Polizei die mögliche Unfallursache.

Ein internistischer Notfall, also etwa ein Herzinfarkt, den der Fahrer kurz vor dem Unfall erlitt, kann derzeit als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Der Lkw wurde mit einem Kranwagen geborgen, die Herner Straße und die Feldspieler Straße wurden für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. (pen)