Bochum: Frau von Transporter überrollt – sie schwebt in Lebensgefahr

Bochum. In Bochum hat es am Mittwochnachmittag einen schweren Unfall gegeben, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt worden ist.

Bei dem Unfall in Bochum hat ein Transporterfahrer ersten Erkenntnissen zufolge nach links abbiegen wollen und dabei die Radfahrerin (60) angefahren.

Radfahrerin nach schwerem Unfall in Bochum lebensgefährlich verletzt

Gegen 15.20 Uhr befuhr der 54-Jährige mit seinem Transporter die Elsterstraße in Richtung „Alte Bahnhofstraße“. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wollte er an der Einmündung, nach links in die „Alte Bahnhofstraße“ abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin aus Gelsenkirchen kam. Aus welcher Richtung die Frau gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und wurde anschließend von einem Rad des Transporters überfahren. Die Gelsenkirchenerin zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige ins Krankenhaus, es besteht weiterhin Lebensgefahr. Sie liegt derzeit auf der Intensivstation.

Ein Krankenwagen hat die Verletzte ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: imago images/Justin Brosch

Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen

stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden. (fb)