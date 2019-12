Bochum: Kurz vor Weihnachten kannst du kostenlos Bus und Bahn fahren – das gefällt nicht jedem

In Bochum sind Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln am 21. Dezember für alle kostenlos. (Archivbild)

Bochum hat sich in der Vorweihnachtszeit etwas ganz Besonderes überlegt. Am Samstag, 21. Dezember, dürfen auf dem gesamten Stadtgebiet Busse und Bahnen umsonst genutzt werden.

Die Bogestra und die Stadt Bochum laden alle zum kostenlosen Fahren ein - als „vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“. Doch einigen Bochumern passt die Aktion so gar nicht.

Bochum: Stadt lädt zum Testfahren

Nachdem es am 15. Dezember bereits einen umfangreichen Fahrplanwechsel unter dem Slogan „Netz 2020“ gab, folgt am Samstag der ultimative Belastungstest.

Am letzten Wochenende vor Weihnachten herrscht in den Innenstädten traditionell Hochkonjunktur. In den Einkaufspassagen schieben sich die Menschenmassen, auf den Straßen die Blechlawinen.

Gratisfahrt als Weihnachtsgeschenk

Für die Bogestra und die Stadt Bochum offenbar genau der richtige Zeitpunkt für die gratis Testfahrten. „Unser Weihnachtsgeschenk: Für letzte Einkäufe, einen Stadtbummel oder den Weihnachtsmarktbesuch gilt am 21. Dezember gratis testfahren auf allen Bahn- und Buslinien im Bochumer Stadtgebiet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bogestra.

Regionalexpresse, -bahnen und S-Bahnen sind ebenfalls Teil der Aktion. Sie solle, so die Bogestra, einen „Beitrag zur Stärkung des Umweltverbundes im Kontext des Klimaschutzes“ leisten.

Bochumer mit Kritik an Aktion

Auch auf Facebook wird die Aktion aktiv beworben. Die meisten Bochumer freuen sich darüber und kündigen bereits an, die Fahrgelegenheit nutzen zu wollen: „Top! Ab zum Weihnachtsmarkt!“

Doch nicht alle Nutzer können sich mit der Idee des kostenlosen Nahverkehrs für einen Tag anfreunden. Besonders eine Kritik wird häufiger genannt.

So seien Kunden, die bereits ein Monatsticket besitzen würden, benachteiligt:

„Bekomme ich für den Tag mein Geld erstattet für mein Ticket?“

„Wer eine Fahrkarte hat, fährt schon Mal nicht kostenlos.“

Andere bemängeln, dass die Preise an den anderen Tagen im Jahr schlicht zu teuer seien, um dauerhaft auf Bus und Bahn umzusteigen. (dav)