Bochum: Kunde will Brötchen kaufen – dann verlangt der Kassierer diesen unglaublichen Betrag

Bochum. Axel aus Bochum wollte nur Brötchen kaufen. Doch an der Kasse verlangt der Kassierer eine seltsame Summe. Auf Facebook fragt er, ob das anderen Kunden in Bochum auch passiert ist.

Beim Selbstbedienungs-Bäcker Backwerk packt Axel Brötchen auf sein Tablett. An der Kasse angekommen, bittet der Verkäufer um 3,60 Euro. Doch so hat er sich nicht ausgedrückt.

In Bochum wird der Inhaber eines Backwerk-Geschäfts von Kunden gefeiert. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Bochum: Verkäufer kommt gut an

Der Backwerk-Kunde schreibt in der Facebook-Gruppe „Du weißt, du bist Bochumer, wenn…“: „Du beim Backwerk in der Citypassage bist und der Angestellte an der Kasse den Betrag in Cent nennt. ‚Das macht dann 360 Cent, der Herr‘.“

Das ist Backwerk:

Backwerk ist eine Selbstbedienungs-Bäckerei

Die Kunden nehmen die Waren selbst aus dem Regal und zahlen an der Kasse

Backwerk gilt als Erfinder dieses Betriebtyps

Es als Franchisesystem von der Valora Food Service Deutschland GmbH geführt

Der Hauptsitz ist in Essen

Back ist der größte Back-Gastronom Deutschlands

Gegründet wurde das Unternehmen 2001

Backwerk gibt es in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Slowenien

Doch Axel kriegt keine Panik und fragt sich, wo er schnell 360 Cent-Stücke herbekommen soll. Denn diesen Spruch bringt der Kassierer wohl öfter: „„Finde den so klasse mit seiner einzigartigen Art Kunden zu bedienen. Immer wieder angenehm und erfrischend.“

Bochum: Andere sind wiederum genervt

Und der Kunde aus Bochum ist nicht alleine mit dieser Meinung. Etliche Nutzer kommentieren den Post.

Hier einige Reaktionen:

Finde ich auch, gehe da auch ganz gerne rein.

Das Leben ist schon ernst genug, so kann man auch mal ein bissl schmunzeln.

Ich mag den sehr.

Der bereitet einem immer gute Laune und ein Lächeln.

Einige Kunden wissen außerdem: „Das ist doch der Chef! Er versucht wenigstens den Leuten das Lächeln ins Gesicht zu zaubern, mit seiner fröhlichen Art. Toll!“

Natürlich gibt es auch einige Menschen aus Bochum, die diesen Humor gar nicht mögen. Kommentar: „Ich finde es leider gar nicht witzig, sondern ziemlich nervig. Aber jeder ist ja anders. Ich kaufe da eh so gut wie nie was.“

Wir finden: Humor ist immer gut. Beim nächsten Mal gibt es Brötchen aus der City Passage in Bochum! (ldi)