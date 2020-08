Bochum: Klinikum warnt jetzt vor DIESER Gefahr beim Baden – sie kann tödlich für dich enden

Die heißen Temperaturen locken immer wieder Menschen ins kühlen Nass an die Gewässer in Bochum. Egal ob im Freibad, im See oder im Pool im Garten – Hauptsache, das Wasser ist kalt!

Doch immer wieder unterschätzen Menschen dabei eine Gefahr, die weitreichende Folgen haben kann: der Sprung kopfüber ins unbekannte Gewässer.

Bochum: Arzt aus dem Bergmannheil warnt vor dieser Gefahr

Denn ist die unbekannte Badestelle zu flach, kann das weitreichende Folgen haben. Das Bergmannsheil Bochum hat dafür einen traurigen Beleg.

Die Mediziner zählen in diesem Jahr schon sechs tragische Fälle von Menschen, die nach einem Kopfsprung einen Halswirbelbruch erlitten haben und seitdem querschnittgelähmt sind. Die Folgen sind dann oftmals ein Leben im Rollstuhl oder sogar an der Beatmungsmaschine – und das ein Leben lang.

Junge Erwachsene schätzen Gefahr falsch ein

„Vor allem Jugendliche springen immer wieder kopfüber in Kanäle, Seen oder Flüsse, ohne sich über die Gefahren bewusst zu sein“, sagt Dr. Mirko Aach, Leitender Arzt der Abteilung für Rückenmarkverletzte.

Bochum: Der unüberlegte Sprung ins unbekannte Gewässer kann folgenreich sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Volker Preußer

Aus „Leichtsinn, Übermut und teilweise auch unter Alkoholeinfluss“ wagen sie den gefährlichen Sprung ins kühle Nass.

Das Bergmannsheil befürchtet, dass das in diesem Corona-Sommer häufiger vorkommt als üblich, da junge Menschen wegen der Einschränkungen vermehrt ungeeignete und daher möglicherweise gefährliche Badestellen aufsuchen.

Das Klinikum Bergmannsheil in Bochum:

Das Bergmannsheil, damals Bergbau-Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten Bergmannsheil, wurde 1988 als Spezialklinik gegründet

dort wurden vornehmlich die Bergleute des Ruhrgebiets medizinisch behandelt

Es gilt als das älteste Unfallklinikum der Welt

Die Bergbau-Berufsgenossenschaft reagierte damit auf die hohen Unfallzahlen im Bergbau des Ruhrgebiets

Auch im heimischen Garten lauert die Gefahr

Doch nicht nur unbekannte und potentiell zu flache Gewässer stellen eine Gefahr dar, sondern auch der Pool im eigenen Garten. „Auch hier kommt es leider immer wieder zu tragischen Unfällen, weil Menschen per Kopfsprung in die viel zu niedrigen Becken eintauchen wollen“, sagt der Arzt.

Denn: Wer kopfüber in zu flaches Wasser springt, kann ungebremst mit dem Kopf auf den Grund aufschlagen. Dabei können Halswirbel oder das Rückenmark verletzt werden.

Arzt warnt vor dem Nervenkitzel

Deswegen richtet Dr. Aach eine eindringliche Warnung an alle, die den Nervenkitzel vor dem kühlenden Bad suchen: „Wir mahnen dringend: Kopfsprünge in unbekannte, ungeeignete, flache oder trübe Gewässern sollten unbedingt unterlassen werden! Denn ein einziger Sprung kann Leben kosten oder eine lebenslange Lähmung bedeuten.“ (vh)