Bochum: Schlimme Zustände in Kita – Eltern sind am Ende

Eine Kita in Bochum hat mit massiven Problemen zu kämpfen. Darunter leiden vor allem die Kinder. Aber auch die Eltern und Erzieher sind langsam am Ende.

Bochum: Zustände an Kita bringen alle ans Limit

Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um Haushalt und Kinder… Das war einmal. Heutzutage müssen meist beide Elternteile arbeiten gehen, um sich das Leben überhaupt leisten zu können. Die Inflation hat dazu ihr Übriges getan. Und wenn die Eltern arbeiten gehen, bleiben die Kleinsten auf der Strecke – oder sie gehen in eine Kita, in der sie tagtäglich liebevoll betreut werden. Das klingt doch eigentlich nach einer guten Idee. Doch leider ist das in der Realität nicht immer der Fall.

So auch in einer Kita in Bochum-Dahlhausen. Die Mutter und Mitglied des Elternrats Simone Siepmann berichtet der „WAZ“: „Wir sind langsam am Ende, viele Berufstätige haben keine andere Betreuungsmöglichkeit.“ Der Grund: Bereits an 30 Tagen gab es in der Kita schon eine Notbetreuung aufgrund von fehlendem Personal. Neben den Kindern und den Eltern sind aber auch die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort von der Situation stark belastet.

Das sagen die Verantwortlichen dazu

„Es ist richtig, dass die Kita Kindersegen an der Gaußstraße mit einem besonders hohen Krankenstand zu kämpfen hat und stark belastet ist“, berichtet Hannah Praetorius, die Sprecherin der Evangelischen Kirche in Bochum, der „WAZ“. Der erhöhte Krankenstand resultiere anscheinend aus mehreren unterschiedlichen, teils langwierigen Krankheitsbildern. „Zeitweise waren bis zu acht Mitarbeitende gleichzeitig erkrankt“, sagt die Sprecherin. Wenn dann noch Dinge wie Urlaub, Fluktuation des Personals oder der allgemeine Fachkräftemangel dazukommen, sei man schnell unterbesetzt. In so einer Situation wird dann der vorgeschriebene Betreuungsschlüssel nicht mehr erreicht und es müssen Maßnahmen wie eine Notbetreuung getroffen werden. Damit haben dann leider alle Beteiligten zu kämpfen.

Diese Probleme herrschen auch in anderen Bochumer Kitas. Je nach Größe der Einrichtung kann man die Personalausfälle mal mehr, mal weniger gut ausgleichen. Mehr zu diesem Thema und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfährst du im Artikel der „WAZ“.

