Bochum wird Kulisse für bewegenden Kinofilm – jeder kann dabei sein

Ende Oktober wird es in Bochum still. Nicht wegen eines Feiertags, sondern weil eine Kamera läuft. Drei Tage lang, vom 29. bis zum 31. Oktober, verwandelt sich die Stadt in eine Kulisse für einen Kinofilm über das Schicksal jüdischer Deportierter im Jahr 1943.

Und auch du kannst als Komparse dabei sein.

Dreharbeiten in Bochum: Es werden Komparsen gesucht

Laut dem Branchen-Netzwerk „Crew United“ schildert der Film unter anderem die Geschehnisse im Stammlager Auschwitz, wo jüdische Frauen im Block 10 die Opfer brutaler medizinischer Experimente wurden. Im Mittelpunkt steht der jüdische Gynäkologe Maximilian Samuel, der gezwungen wird, sich zwischen der Teilnahme an Zwangssterilisierungen und dem Leben seiner Tochter zu entscheiden, die vom Vergasungstod bedroht ist.

Genau dafür werden jetzt mehrere Hundert Menschen aller Altersklassen gesucht. Die Agentur „IM OFF“ aus Berlin ruft nämlich zur Teilnahme auf. Wer sich traut, Teil dieser intensiven Szenen zu sein, kann sich über die Website anmelden und wird – nach einer Kostümanprobe zwischen dem 22. und 24. Oktober – vielleicht schon bald selbst in historischer Kleidung am Set in Bochum stehen.

So kannst du mitmachen – alle Infos

Und wer mitmachen möchte, muss kein Profi sein. Im Gegenteil: Gesucht werden echte Gesichter, echte Menschen, die bereit sind, Teil dieses wichtigen Projekts zu werden. Die Anmeldung läuft online über www.im-off-berlin.de – im Bereich „Neuanmeldung“. Dort ein paar Angaben machen, Fotos hochladen – und dann heißt es nur noch Daumen drücken. Übrigens: Man erhält 129 Euro pro Drehtag und weitere Zuschläge, wie das Team auf Facebook verrät.

Und als wäre das alles nicht schon filmisch genug, kann sich auch der Cast des geplanten Films sehen lassen. Mit dabei ist nicht nur Christian Berkel, bekannt aus „Der Untergang“ und „Inglourious Basterds“, sondern auch Axel Prahl (Kommissar aus dem „Tatort“ in Münster). Patrick Joswig, der in zahlreichen TV-Produktionen durch seine starke Präsenz überzeugt, ist ebenfalls mit dabei.