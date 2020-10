Bochum: Corona-Sorge um Kinos – „Wird nicht jedes Haus überleben“

Das „Casablanca“-Kino in Bochum ist ebenfalls von den Corona-Schließungen betroffen. (Archivfoto)

Bochum. Wegen der neuen Corona-Verordnung müssen auch Kinos den ganzen November über geschlossen bleiben – laut einem Kino-Betreiber aus Bochum könnte das die Kino-Landschaft für immer verändern.

Bochum: Kino-Betreiber schlägt Alarm

Nachdem die Kinos in Bochum dieses Jahr bereits einmal dicht machen mussten, ist nun der zweite Lockdown eingetreten. Besiegelt die vierwöchige Pause das Ende des Kinos?

Laut Stephan Zabka, Sprecher der Artkinos „Casablanca“, „Metropolis“ und „Capitol“ in Bochum, „wird nicht jedes Kino in Deutschland überleben“.

Grundsätzlich kann Zabka die Entscheidung der Bundesregierung nachvollziehen: „Die Menschen sollen keinen Grund mehr haben, das Haus zu verlassen. Dafür opfert man die Kulturbranche“, sagt er gegenüber DER WESTEN.

Trotz Verständnis für die Situation sei die Schließung frustrierend, weil alle Standards im Kino erfüllt werden: regelmäßiges Lüften, Kontaktformulare und – „man redet dort ja auch nicht.“

Zwar sind die Filmtheater in Bochum aktuell nicht von zukünftigen finanziellen Schließungen bedroht, doch die Corona-Situation ist auch dort eine Herausforderung.

Bochum: „Kinolandschaft wird sich verändern“

Das liegt zum einen daran, dass die Menschen sich abgesehen von einem Lockdown in der aktuellen Lage „zehnmal überlegen“, ob sie sich auf den Weg in den Kinosaal ins Bermudadreieck in Bochum machen.

Zum anderen sind die Kinos stark von dem Angebot der Verleiher abhängig. Selbst wenn die Filmspielhäuser im Dezember – dem umsatzstärksten Monat – wieder öffnen dürfen, gebe es kaum neue Filme. Das liegt daran, dass mittlerweile auch Streaming-Anbieter bei der Veröffentlichung neuer Streifen mitmischen und dadurch Kinos das exklusive Ausspielungsfenster streitig machen. „Die Kinolandschaft wird sich definitiv verändern“, ist sich der Bochumer sicher.

Für den „Casablanca“-Sprecher ist es unverständlich, dass die Probleme der Kinobranche nicht thematisiert werden: „Klar machen wir weiterhin Umsatz, aber auf welchem Niveau?“

Eins ist für Stephan Zabka jedoch sicher: „Man darf den Glauben an das, was man tut, nicht verlieren“ – deshalb hofft er auch weiterhin, dass die Faszination 'Kino' nicht ausstirbt. (kv)